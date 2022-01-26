https://ria.ru/20220126/gaz-1769631218.html

Германия заявила о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Германия заявила о выполнении Россией обязательств по поставкам газа - РИА Новости, 26.01.2022

Германия заявила о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Нет данных о том, что российская сторона не выполняет своих договорных обязательств по поставкам газа в ФРГ, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:58

2022-01-26T15:58

2022-01-26T17:22

германия

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Нет данных о том, что российская сторона не выполняет своих договорных обязательств по поставкам газа в ФРГ, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Хотел бы добавить во избежание... инсинуаций, что у нас нет никаких данных о том, что российская сторона не выполняет своих договоров о поставках", - сказал Хебештрайт, дополняя ответ представителя Минэкономики Германии на вопрос об энергетической безопасности ФРГ и поставках российского газа.

https://ria.ru/20220125/gaz-1769470481.html

германия

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германия