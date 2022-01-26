https://ria.ru/20220126/gaz-1769602764.html

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии - РИА Новости, 26.01.2022

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии

Россия является надежным поставщиком газа для итальянских потребителей, энергокомпании Италии работают с "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:57

2022-01-26T13:57

2022-01-26T14:26

экономика

группа газ

газпром

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа для итальянских потребителей, энергокомпании Италии работают с "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет им покупать газ существенно ниже спотовых цен, заявил президент РФ Владимир Путин.В 2021 году "Газпром" направил в Италию больший объем природного газа, чем за за 2020 год."Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов, и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных, так называемых, рыночных спотов, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220126/putin-1769601836.html

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экономика, группа газ, газпром, россия