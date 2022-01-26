https://ria.ru/20220126/gaz-1769602764.html
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии - РИА Новости, 26.01.2022
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии
Россия является надежным поставщиком газа для итальянских потребителей, энергокомпании Италии работают с "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:57
2022-01-26T13:57
2022-01-26T14:26
экономика
группа газ
газпром
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа для итальянских потребителей, энергокомпании Италии работают с "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет им покупать газ существенно ниже спотовых цен, заявил президент РФ Владимир Путин.В 2021 году "Газпром" направил в Италию больший объем природного газа, чем за за 2020 год."Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов, и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных, так называемых, рыночных спотов, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения", - сказал Путин.
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экономика, группа газ, газпром, россия
13:57 26.01.2022 (обновлено: 14:26 26.01.2022)
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для Италии
Президент Путин назвал Россию надежным поставщиком газа для итальянских потребителей
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа для итальянских потребителей, энергокомпании Италии работают с "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет им покупать газ существенно ниже спотовых цен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям", - сказал он на встрече с итальянским бизнесом.
В 2021 году "Газпром
" направил в Италию больший объем природного газа, чем за за 2020 год.
"Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов, и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных, так называемых, рыночных спотов, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения", - сказал Путин.