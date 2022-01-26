https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html

Европа пытается скинуть оковы "газовой зависимости" от России

Европа нашла неожиданную "альтернативу" российскому газу - РИА Новости, 26.01.2022

Европа пытается скинуть оковы "газовой зависимости" от России

Канберра готова экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу при сокращении поставок российского топлива, заявил министр природных и водных ресурсов... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:32

2022-01-26T12:32

2022-01-26T15:23

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Канберра готова экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу при сокращении поставок российского топлива, заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт. Его слова приводит газета The Australian.Ранее Соединенные Штаты сообщили о планах найти альтернативные источники голубого топлива для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.По словам Владимира Путина, дефицит энергоносителя на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20220126/protokol-1769565671.html

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в мире, сша, европа, австралия, россия