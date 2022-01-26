https://ria.ru/20220126/gaz-1769553899.html

Украинцев обрекли на смерть из-за "газового" обмана

На Украине раскрыли крупный "газовый" обман - РИА Новости, 26.01.2022

Украинцев обрекли на смерть из-за "газового" обмана

"Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:34

2022-01-26T10:34

2022-01-26T14:16

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспонент.нет" рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.Вместе с тем с начала года Украина дважды "потеряла сознание", подойдя к критической отметке отбора топлива, что объясняется не только высокими ценами на него, но и периодами морозов, добавил он.По мнению Корольчука, стране не удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров."В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной", — подытожил он.Формально Украина не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза.

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769061105.html

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

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в мире, украина, нафтогаз украины