Украинцев обрекли на смерть из-за "газового" обмана

10:34 26.01.2022 (обновлено: 14:16 26.01.2022)
На Украине раскрыли крупный "газовый" обман
Энергетик Корольчук: газа, который Украина закупила на зиму, хватит ей только на два дня
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспонент.нет" рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Нафтогаз" оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем с начала года Украина дважды "потеряла сознание", подойдя к критической отметке отбора топлива, что объясняется не только высокими ценами на него, но и периодами морозов, добавил он.
По мнению Корольчука, стране не удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров.
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"В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной", — подытожил он.
Формально Украина не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза.