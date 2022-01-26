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https://ria.ru/20220126/gaz-1769553899.html
Украинцев обрекли на смерть из-за "газового" обмана
На Украине раскрыли крупный "газовый" обман - РИА Новости, 26.01.2022
Украинцев обрекли на смерть из-за "газового" обмана
"Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:34
2022-01-26T14:16
в мире
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспонент.нет" рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.Вместе с тем с начала года Украина дважды "потеряла сознание", подойдя к критической отметке отбора топлива, что объясняется не только высокими ценами на него, но и периодами морозов, добавил он.По мнению Корольчука, стране не удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров."В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной", — подытожил он.Формально Украина не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза.
https://ria.ru/20220123/ukraina-1769061105.html
https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html
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в мире, украина, нафтогаз украины
10:34 26.01.2022 (обновлено: 14:16 26.01.2022)
 
На Украине раскрыли крупный "газовый" обман

Энергетик Корольчук: газа, который Украина закупила на зиму, хватит ей только на два дня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспонент.нет" рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Нафтогаз" оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем с начала года Украина дважды "потеряла сознание", подойдя к критической отметке отбора топлива, что объясняется не только высокими ценами на него, но и периодами морозов, добавил он.
По мнению Корольчука, стране не удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров.
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В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно
"В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной", — подытожил он.
Формально Украина не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза.
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