https://ria.ru/20220126/gaz-1769534460.html
План Байдена победить Россию оказался утопией
В Китае назвали антироссийские планы США утопией - РИА Новости, 26.01.2022
План Байдена победить Россию оказался утопией
Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ утопичны, пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Института... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:18
2022-01-26T05:18
2022-01-26T10:51
в мире
сша
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газпром
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ утопичны, пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.Он обратил внимание на сообщения американских СМИ о том, что администрация Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими странами Ближнего Востока увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы устранить ее зависимость от российского топлива.Это не первый случай, когда Вашингтон начинает "стратегический захват союзников", способствуя разделению европейской и российской энергетики, напоминает автор. Так, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР."На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", — считает Дун Ифань.По его словам, межрегиональная транспортировка газа довольна дорога и сопряжена с многочисленными техническими проблемами, кроме того, для нее нужна соответствующая инфраструктура. А из-за стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, пишет эксперт.Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, к тому же там больше азиатских наценок, чем у европейских и американских потребителей. Европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен, отмечает Дун Ифань.Так, поясняет он, чтобы рынок природного газа Катара перешел из Азии в Европу, европейские страны должны предоставить более выгодные ценовые условия. При этом на инфраструктуру и стабилизацию цепочки поставок уйдет несколько лет, а расходы на это будут включены в цену газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России."Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживания Москвы и попытки разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия", — подчеркивает Дун Ифань.По его словам, действия США представляют собой вмешательство в рыночные дела в угоду геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей, потребителей и инвесторов в энергетической сфере."Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок", — заключает автор.Газ на европейском рынке постепенно дорожал с прошлого лета, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей, а в декабре обновили исторический максимум — более 2100 долларов за тысячу кубометров. При этом периоды роста сменялись снижением, рынок сильно лихорадит. Тем не менее таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, сша, европа, катар, джо байден, газпром, россия
05:18 26.01.2022 (обновлено: 10:51 26.01.2022)
В Китае назвали антироссийские планы США утопией
"Хуаньцю шибао": планы США против России на энергетическом рынке Европы являются утопией
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ утопичны, пишет в статье для "Хуаньцю шибао"
научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.
Он обратил внимание на сообщения американских СМИ о том, что администрация Джо Байдена
обсуждает с Катаром
и другими странами Ближнего Востока увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу
, чтобы устранить ее зависимость от российского топлива.
Это не первый случай, когда Вашингтон начинает "стратегический захват союзников", способствуя разделению европейской и российской энергетики, напоминает автор. Так, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР
.
"На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке
будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", — считает Дун Ифань.
По его словам, межрегиональная транспортировка газа довольна дорога и сопряжена с многочисленными техническими проблемами, кроме того, для нее нужна соответствующая инфраструктура. А из-за стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, пишет эксперт.
Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, к тому же там больше азиатских наценок, чем у европейских и американских потребителей. Европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен, отмечает Дун Ифань.
Так, поясняет он, чтобы рынок природного газа Катара перешел из Азии в Европу, европейские страны должны предоставить более выгодные ценовые условия. При этом на инфраструктуру и стабилизацию цепочки поставок уйдет несколько лет, а расходы на это будут включены в цену газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России.
"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома
" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживания Москвы и попытки разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия", — подчеркивает Дун Ифань.
По его словам, действия США представляют собой вмешательство в рыночные дела в угоду геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей, потребителей и инвесторов в энергетической сфере.
"Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок", — заключает автор.
Газ на европейском рынке постепенно дорожал с прошлого лета, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей, а в декабре обновили исторический максимум — более 2100 долларов за тысячу кубометров. При этом периоды роста сменялись снижением, рынок сильно лихорадит. Тем не менее таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>