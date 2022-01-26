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Гаршин. Творческое безумие против пошлого разума

Гаршин. Творческое безумие против пошлого разума - РИА Новости, 26.01.2022

Гаршин. Творческое безумие против пошлого разума

По своей натуре "кающийся дворянин", он врывается в литературу рассказом об ужасах войны. Убийства, сумасшедший дом, падшая женщина, пустые мечты — атмосфера его мрачного творчества, в котором, однако, есть загадочный свет. Кончает жизнь самоубийством. В истории литературы он — предвестник русского модернизма.

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

подкаст "заговор классиков"

образование - общество

образование

история

литература

виктор ерофеев

российская империя

подкаст

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Гаршин. Творческое безумие против пошлого разума По своей натуре "кающийся дворянин", он врывается в литературу рассказом об ужасах войны. Убийства, сумасшедший дом, падшая женщина, пустые мечты – атмосфера его мрачного творчества, в котором, однако, есть загадочный свет. Кончает жизнь самоубийством. В истории литературы он - предвестник русского модернизма. audio/mpeg

Гаршин. Творческое безумие против пошлого разума По своей натуре "кающийся дворянин", он врывается в литературу рассказом об ужасах войны. Убийства, сумасшедший дом, падшая женщина, пустые мечты – атмосфера его мрачного творчества, в котором, однако, есть загадочный свет. Кончает жизнь самоубийством. В истории литературы он - предвестник русского модернизма. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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образование - общество, образование, история, литература, виктор ерофеев, российская империя, подкаст, россия, аудио