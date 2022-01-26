https://ria.ru/20220126/garantii-1769694068.html

В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ

В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ

В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:23

2022-01-26T21:23

2022-01-26T21:32

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе.Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники ранее сообщило, что НАТО представит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности."По словам дипломатов, в нем (ответе - ред.) не содержится серьезных уступок", - говорится в сообщении агентства.В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности указано, что ключевые требования РФ "неприемлемы", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе."(В ответе) дается ясно понять, что основные требования России неприемлемы для альянса", - говорится в сообщении агентства.По словам агентства, к этому относится требование нерасширения альянса и вывода войск из стран-членов на востоке Европы.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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