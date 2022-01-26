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В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ
В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ
В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:23
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в мире
нато
россия
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе.Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники ранее сообщило, что НАТО представит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности."По словам дипломатов, в нем (ответе - ред.) не содержится серьезных уступок", - говорится в сообщении агентства.В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности указано, что ключевые требования РФ "неприемлемы", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе."(В ответе) дается ясно понять, что основные требования России неприемлемы для альянса", - говорится в сообщении агентства.По словам агентства, к этому относится требование нерасширения альянса и вывода войск из стран-членов на востоке Европы.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, нато, россия
21:23 26.01.2022 (обновлено: 21:32 26.01.2022)
 
В ответе НАТО по гарантиям "нет серьезных уступок", сообщили СМИ

DPA: в ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности "нет серьезных уступок", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники ранее сообщило, что НАТО представит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.
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"По словам дипломатов, в нем (ответе - ред.) не содержится серьезных уступок", - говорится в сообщении агентства.
В ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности указано, что ключевые требования РФ "неприемлемы", сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в альянсе.
"(В ответе) дается ясно понять, что основные требования России неприемлемы для альянса", - говорится в сообщении агентства.
По словам агентства, к этому относится требование нерасширения альянса и вывода войск из стран-членов на востоке Европы.
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