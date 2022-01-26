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Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям
Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям - РИА Новости, 26.01.2022
Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:53
2022-01-26T20:53
2022-01-26T20:55
в мире
сша
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Я планирую поговорить с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом", - сказал, выступая перед журналистами, госсекретарь США.Ранее США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности.
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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия
20:53 26.01.2022 (обновлено: 20:55 26.01.2022)
Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям
Госсекретарь Блинкен планирует обсудить с министром Лавровым ответ США по гарантиям