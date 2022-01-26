https://ria.ru/20220126/garantii-1769690314.html

Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям

Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям - РИА Новости, 26.01.2022

Блинкен планирует обсудить с Лавровым ответ США по гарантиям

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:53

2022-01-26T20:53

2022-01-26T20:55

в мире

сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Я планирую поговорить с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом", - сказал, выступая перед журналистами, госсекретарь США.Ранее США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия