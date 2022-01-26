20:48 26.01.2022 (обновлено: 21:46 26.01.2022)
Блинкен раскрыл детали письменного ответа США по гарантиям
Госсекретарь Блинкен: письменный ответ США по гарантиям содержит озабоченности Вашингтона
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Письменный ответ по гарантиям безопасности, переданный Вашингтоном Москве, содержит озабоченности США и их союзников, а также предложения в сферах, где Штаты и Россия могут найти точки соприкосновения, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
В среду США передали России письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.
"В этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения наших обеспокоенностей, обеспокоенностей наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия, и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы полагаем, что можем вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России", - сказал Блинкен.
"Все эти моменты будут касаться взаимных обеспокоенностей, в том числе озвученных Россией, и будут укреплять коллективную безопасность", - добавил он.
Администрация США передала в конгресс письменный ответ на предложения по безопасности РФ, позднее в среду госсекретарь Блинкен проведет брифинг для конгрессменов.
Вчера, 08:00Европа не может решить, как наказать Россию
"Мы предоставили наш ответ конгрессу, и я проведу брифинг для них (членов конгресса) сегодня вечером", - сказал госсекретарь США.
США готовы продолжать диалог с РФ по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед (в сферах), где есть возможность сотрудничества", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции.
22 января, 08:00Сверхдержава, которая заигралась