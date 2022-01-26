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Блинкен раскрыл детали письменного ответа США по гарантиям
Блинкен раскрыл детали письменного ответа США по гарантиям - РИА Новости, 26.01.2022
Блинкен раскрыл детали письменного ответа США по гарантиям
Письменный ответ по гарантиям безопасности, переданный Вашингтоном Москве, содержит озабоченности США и их союзников, а также предложения в сферах, где Штаты и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:48
2022-01-26T21:46
сша
россия
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Письменный ответ по гарантиям безопасности, переданный Вашингтоном Москве, содержит озабоченности США и их союзников, а также предложения в сферах, где Штаты и Россия могут найти точки соприкосновения, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.В среду США передали России письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.В частности, по его словам, сферами, где США и РФ могут найти точки соприкосновения, могут быть вопросы, касающиеся проблемы размещения наступательных систем на Украине, военных учений в Европе, потенциальных мер по контролю над вооружениями, увеличения транспарентности, мер для сокращения угроз."Все эти моменты будут касаться взаимных обеспокоенностей, в том числе озвученных Россией, и будут укреплять коллективную безопасность", - добавил он.Администрация США передала в конгресс письменный ответ на предложения по безопасности РФ, позднее в среду госсекретарь Блинкен проведет брифинг для конгрессменов."Мы предоставили наш ответ конгрессу, и я проведу брифинг для них (членов конгресса) сегодня вечером", - сказал госсекретарь США.США готовы продолжать диалог с РФ по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед (в сферах), где есть возможность сотрудничества", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html
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сша, россия, в мире, энтони блинкен
20:48 26.01.2022 (обновлено: 21:46 26.01.2022)
 
Блинкен раскрыл детали письменного ответа США по гарантиям

Госсекретарь Блинкен: письменный ответ США по гарантиям содержит озабоченности Вашингтона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Письменный ответ по гарантиям безопасности, переданный Вашингтоном Москве, содержит озабоченности США и их союзников, а также предложения в сферах, где Штаты и Россия могут найти точки соприкосновения, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
В среду США передали России письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.
"В этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения наших обеспокоенностей, обеспокоенностей наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия, и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы полагаем, что можем вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России", - сказал Блинкен.
В частности, по его словам, сферами, где США и РФ могут найти точки соприкосновения, могут быть вопросы, касающиеся проблемы размещения наступательных систем на Украине, военных учений в Европе, потенциальных мер по контролю над вооружениями, увеличения транспарентности, мер для сокращения угроз.
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"Все эти моменты будут касаться взаимных обеспокоенностей, в том числе озвученных Россией, и будут укреплять коллективную безопасность", - добавил он.
Администрация США передала в конгресс письменный ответ на предложения по безопасности РФ, позднее в среду госсекретарь Блинкен проведет брифинг для конгрессменов.
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"Мы предоставили наш ответ конгрессу, и я проведу брифинг для них (членов конгресса) сегодня вечером", - сказал госсекретарь США.
США готовы продолжать диалог с РФ по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед (в сферах), где есть возможность сотрудничества", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции.
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