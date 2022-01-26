Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/film-1769635635.html
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар"
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар" - РИА Новости, 26.01.2022
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар"
Картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:07
2022-01-26T18:07
культура
педро альмодовар
франция
сезар
новости культуры
россия
французская академия
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765687204_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_d22d784546dc18bec837e9a77d1720a1.jpg
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию "Сезар", сообщается в коммюнике кинопремии.Лента будет бороться за награду в номинации "Лучший иностранный фильм". В этой же категории номинированы еще шесть картин: "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Первая корова" Келли Райхардт, "Худший человек на свете" Йоакима Триера, "Закон Тегерана" Саида Рустайи, а также "Параллельные матери" Педро Альмодовара и "Отец" Флориана Зеллера. В "Купе номер 6" рассказывают о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. Долгую поездку ей приходится делить с грубоватым российским шахтером. Но знакомство с ним оказывается судьбоносным. Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в июле прошлого года, где она получила Гран-при. Вместе с Борисовым в фильме также снялись Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг.Церемония вручения премии "Сезар" состоится 25 февраля. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
https://ria.ru/20211222/oscar-1764900660.html
франция
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765687204_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_acdb9e741318b8ffd827de4aa63941cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
педро альмодовар, франция, сезар, новости культуры, россия, французская академия, мурманск
18:07 26.01.2022
 
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар"

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на французскую кинопремию "Сезар"

© Sony PicturesЮра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
Юра Борисов в фильме Купе номер шесть
© Sony Pictures
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию "Сезар", сообщается в коммюнике кинопремии.
Лента будет бороться за награду в номинации "Лучший иностранный фильм". В этой же категории номинированы еще шесть картин: "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Первая корова" Келли Райхардт, "Худший человек на свете" Йоакима Триера, "Закон Тегерана" Саида Рустайи, а также "Параллельные матери" Педро Альмодовара и "Отец" Флориана Зеллера.
В "Купе номер 6" рассказывают о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. Долгую поездку ей приходится делить с грубоватым российским шахтером. Но знакомство с ним оказывается судьбоносным.
Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в июле прошлого года, где она получила Гран-при.
Вместе с Борисовым в фильме также снялись Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг.
Церемония вручения премии "Сезар" состоится 25 февраля. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
22 декабря 2021, 14:06Культура
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"
 
КультураПедро АльмодоварФранцияСезарНовости культурыРоссияФранцузская академияМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе