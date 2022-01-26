https://ria.ru/20220126/film-1769635635.html

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар"

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар" - РИА Новости, 26.01.2022

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинирован на кинопремию "Сезар"

Картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:07

2022-01-26T18:07

2022-01-26T18:07

культура

педро альмодовар

франция

сезар

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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Картина финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", в которой снялся российский актер Юра Борисов, вошла в число номинантов на французскую кинопремию "Сезар", сообщается в коммюнике кинопремии.Лента будет бороться за награду в номинации "Лучший иностранный фильм". В этой же категории номинированы еще шесть картин: "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Первая корова" Келли Райхардт, "Худший человек на свете" Йоакима Триера, "Закон Тегерана" Саида Рустайи, а также "Параллельные матери" Педро Альмодовара и "Отец" Флориана Зеллера. В "Купе номер 6" рассказывают о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. Долгую поездку ей приходится делить с грубоватым российским шахтером. Но знакомство с ним оказывается судьбоносным. Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в июле прошлого года, где она получила Гран-при. Вместе с Борисовым в фильме также снялись Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг.Церемония вручения премии "Сезар" состоится 25 февраля. Она ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.

https://ria.ru/20211222/oscar-1764900660.html

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педро альмодовар, франция, сезар, новости культуры, россия, французская академия, мурманск