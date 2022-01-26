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Минздрав одобрил обращение препарата от COVID-19 "Эвушелд"
Минздрав одобрил обращение препарата от COVID-19 "Эвушелд" - РИА Новости, 26.01.2022
Минздрав одобрил обращение препарата от COVID-19 "Эвушелд"
Минздрав России разрешил обращение препарата от коронавируса "Эвушелд" компании AstraZeneca на территории страны во время пандемии, следует из данных реестра... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:05
2022-01-26T17:05
2022-01-26T17:05
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Минздрав России разрешил обращение препарата от коронавируса "Эвушелд" компании AstraZeneca на территории страны во время пандемии, следует из данных реестра решений об обращении лекарственных препаратов.Ранее сообщалось, что правительство России направит ещё более 20 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса, в том числе свыше 15 миллиардов рублей пойдёт на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах - не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба."Реестр решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии: торговое наименование - "Эвушелд, МНН - Тиксагевимаб + Цилгавимаб", - говорится в документе.
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Минздрав одобрил обращение препарата от COVID-19 "Эвушелд"
Минздрав одобрил обращение препарата от COVID-19 "Эвушелд" компании AstraZeneca