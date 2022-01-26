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Нидерланды утверждают, что пассажиры MH17 были под юрисдикцией России
Нидерланды утверждают, что пассажиры MH17 были под юрисдикцией России - РИА Новости, 26.01.2022
Нидерланды утверждают, что пассажиры MH17 были под юрисдикцией России
Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в ЕСПЧ утверждает, что пассажиры самолета в момент гибели... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:40
2022-01-26T14:40
в мире
киев
страсбург
николай винниченко
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
крушение малайзийского boeing под донецком
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в ЕСПЧ утверждает, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией РФ, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель России.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing."Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне", - сказала ван Хейст.Ранее представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов в ходе слушаний в суде заявил, что действия в Донбассе, описываемые в жалобах Нидерландов и Украины в ЕСПЧ, не подпадают под юрисдикцию РФ, поскольку Россия никогда не контролировала Донбасс, а власти Нидерландов сами заявляли, что не считают происходящее на Украине международным вооруженным конфликтом с участием Российской Федерации.Концепция "эффективного контроля" подразумевает, что что если какая-та страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несет за это ответственность. Этот принцип был применен применительно к жалобе 1996 года "Лоизиду против Турции".&nbsp; Виноградов отметил, что концепция была выработана ситуативно для оценки дел, касающихся событий на Северном Кипре и не задумана как универсальная для определения юрисдикции государств.Он подчеркнул, что Россия не осуществляет эффективного контроля в Донбассе ни напрямую, ни через вооруженные силы, ни посредством подчинения местной администрации или ее поддержки российскими властями, а описанные в жалобах Нидерландов и Украины действия произошли за пределами территории Российской Федерации. В этой связи Виноградов призвал переосмыслить концепцию "эффективного контроля" и не применять ее в этом делеРанее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html
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в мире, киев, страсбург, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия
14:40 26.01.2022
 
Нидерланды утверждают, что пассажиры MH17 были под юрисдикцией России

Представитель Нидерландов в ЕСПЧ: пассажиры МН17 были под юрисдикцией России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в ЕСПЧ утверждает, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией РФ, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель России.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 08:00
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
"Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне", - сказала ван Хейст.
Ранее представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов в ходе слушаний в суде заявил, что действия в Донбассе, описываемые в жалобах Нидерландов и Украины в ЕСПЧ, не подпадают под юрисдикцию РФ, поскольку Россия никогда не контролировала Донбасс, а власти Нидерландов сами заявляли, что не считают происходящее на Украине международным вооруженным конфликтом с участием Российской Федерации.
Концепция "эффективного контроля" подразумевает, что что если какая-та страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несет за это ответственность. Этот принцип был применен применительно к жалобе 1996 года "Лоизиду против Турции".  Виноградов отметил, что концепция была выработана ситуативно для оценки дел, касающихся событий на Северном Кипре и не задумана как универсальная для определения юрисдикции государств.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
13:39Религия
Иск в ЕСПЧ о притеснениях в России верующих необоснован, заявил Виноградов
Он подчеркнул, что Россия не осуществляет эффективного контроля в Донбассе ни напрямую, ни через вооруженные силы, ни посредством подчинения местной администрации или ее поддержки российскими властями, а описанные в жалобах Нидерландов и Украины действия произошли за пределами территории Российской Федерации. В этой связи Виноградов призвал переосмыслить концепцию "эффективного контроля" и не применять ее в этом деле
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
13:11
Нидерланды призвали ЕСПЧ отклонить возражения России на жалобу по делу MH17
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:59
ЕСПЧ должен был объединить иски по MH17, заявил представитель России
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
 
В миреКиевСтрасбургНиколай ВинниченкоГенеральная прокуратура РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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