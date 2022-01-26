https://ria.ru/20220126/espch-1769591867.html

Нидерланды призвали ЕСПЧ отклонить возражения России на жалобу по делу MH17

Нидерланды призвали ЕСПЧ отклонить возражения России на жалобу по делу MH17 - РИА Новости, 26.01.2022

Нидерланды призвали ЕСПЧ отклонить возражения России на жалобу по делу MH17

Нидерланды призывают ЕСПЧ отклонить возражения России по поводу приемлемости жалоб Гааги и Киева по крушению рейса MH17, заявила на заседании в Страсбурге... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:11

2022-01-26T13:11

2022-01-26T13:50

нидерланды

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Нидерланды призывают ЕСПЧ отклонить возражения России по поводу приемлемости жалоб Гааги и Киева по крушению рейса MH17, заявила на заседании в Страсбурге координатор оперативной группы по MH17 в нидерландском МИД Лизбет ван Хейст.В среду в ЕСПЧ началось первое заседание по жалобам Нидерландов и Украины против РФ по делу о крушении MH17. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing."России не удалось оспорить приемлемость жалоб вескими аргументами, поэтому правительство Нидерландов считает, что возражения РФ должны быть отклонены", - заявила ван Хейст.По ее словам, Москва якобы не сотрудничала со следствием и не предоставила правдоподобных доказательств по делу о крушении малайзийского Boeing, которые бы могли опровергнуть доказательства обвинения.Как заявил ранее представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов, жалоба Нидерландов в ЕСПЧ на неэффективное расследование РФ дела МН17 является необоснованной и должна быть отклонена. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ отметил, что в удовлетворении запроса о передаче материалов дела для использования российскими следственными органами российским властям было отказано, подчеркнув, что Нидерланды мешают расследованию в РФ. Виноградов добавил, что от подданных Нидерландов заявлений о возбуждении уголовного дела в следственные органы РФ не поступало. Он также сказал, что Нидерланды обвиняют РФ в неэффективном расследовании дела о крушении МН17, при этом Гаага сама мешает расследованию в России. Виноградов подчеркнул, что Россия непричастна к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году и ни в коей мере не признает своей ответственности за авиакатастрофу, жалоба Нидерландов в ЕСПЧ основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и лживых утверждениях.Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769598495.html

https://ria.ru/20220126/espch-1769571621.html

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нидерланды, европейский суд по правам человека (еспч), россия