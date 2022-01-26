https://ria.ru/20220126/espch-1769588101.html

Представитель России призвал суд отклонить жалобу Нидерландов по МН17

Представитель России призвал суд отклонить жалобу Нидерландов по МН17 - РИА Новости, 26.01.2022

Представитель России призвал суд отклонить жалобу Нидерландов по МН17

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по делу МН17. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:00

2022-01-26T13:00

2022-01-26T13:39

в мире

киев

страсбург

николай винниченко

европейский суд по правам человека (еспч)

вооруженные силы рф

россия

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СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по делу МН17."Сейчас я от имени Российской Федерации представлю нашу позицию, которая явно и убедительно свидетельствует о том, что жалобы Украины и Нидерландов должны быть по целому ряду причин отклонены Европейским Судом для рассмотрения по существу", — сказал он, выступая на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.По словам Виноградова, жалобы основаны на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях."В любом случае, указанные события относятся к периоду, который находится на пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ. Также властями Российской Федерации не усматривается попыток Украины, направленных на исчерпание эффективных средств внутренней правовой защиты. В связи с этим, полагаем, что данная жалоба в полной мере является неприемлемой и должна быть отклонена", — сказал он.Дело о крушении MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года дело рассматривают по существу.Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а запустили ее с подконтрольной Киеву территории. Но эту информацию следователи проигнорировали, хотя еще в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Украина же отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, но прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима для безопасности.Российский МИД заявлял, что обвинения в причастности Москвы к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование называл предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20211222/arest-1764911326.html

https://ria.ru/20220126/mh17-1769584611.html

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769564400.html

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в мире, киев, страсбург, николай винниченко, европейский суд по правам человека (еспч), вооруженные силы рф, россия