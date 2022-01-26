https://ria.ru/20220126/espch-1769574283.html

Украина контролировала место пуска ракеты, сбившей MH17, заявил Виноградов

Украина контролировала место пуска ракеты, сбившей MH17, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022

Украина контролировала место пуска ракеты, сбившей MH17, заявил Виноградов

Россия знает, что место предполагаемого пуска ракеты, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing MH17, находится на территории, контролировавшейся... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:07

2022-01-26T12:07

2022-01-26T12:07

в мире

киев

страсбург

николай винниченко

европейский суд по правам человека (еспч)

михаил виноградов

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Россия знает, что место предполагаемого пуска ракеты, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing MH17, находится на территории, контролировавшейся вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Мы внимательно следим за ходом судебного разбирательства в Окружном суде Гааги и знаем, что в соответствии с пояснениями эксперта суда Михаила Малышевского место предполагаемого пуска ракеты находится на территории, контролировавшейся Вооруженными силами Украины, а боеголовка, которая, по мнению совместной следственной группы, сбила самолет, принадлежит Вооруженным силам Украины", - сказал Виноградов.Он добавил, что из материалов дела следует, что "артиллерийский обстрел и авиационные удары велись Украиной до авиакатастрофы постоянно"."Так, 22 апреля 2014 г. в воздушном пространстве Украины был сбит самолет Ан-30Б государственной авиации. 14 июля, за три дня до крушения MH17, в Луганской области был сбит транспортный самолет Военно-воздушных сил Украины Ан-26. Погибло два члена экипажа. За указанный период Украиной в ходе активных боевых действий было потеряно еще 15 военных самолетов и вертолетов", - пояснил Виноградов.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/espch-1769567890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/espch-1769570695.html

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