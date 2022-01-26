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ЕСПЧ должен был объединить иски по MH17, заявил представитель России
ЕСПЧ должен был объединить иски по MH17, заявил представитель России - РИА Новости, 26.01.2022
ЕСПЧ должен был объединить иски по MH17, заявил представитель России
Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:59
2022-01-26T11:59
в мире
киев
малайзия
николай винниченко
михаил виноградов
европейский суд
бук (зенитный ракетный комплекс)
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины по MH17, по его мнению, объединение жалоб в ЕСПЧ послужило бы надлежащему правосудию."Мы сожалеем, что Европейский суд принял решение об отказе в удовлетворении требования властей Российской Федерации об объединении настоящих жалоб с жалобой № 36958/21 "Российской Федерация против Украины",- заявил представитель РФ в ходе слушаний в суде в среду."По нашему мнению, такое объединение послужило бы надлежащему отправлению правосудия", - добавил Виноградов.При этом он отметил, что Большой палате Европейского суда предстоит рассмотреть крайне сложное дело по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов против Российской Федерации. Он указал, что "дело касается большого количества многогранных, до конца или вообще не исследованных событий, произошедших на Юго-Востоке Украины".В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября. Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
https://ria.ru/20220126/espch-1769564763.html
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в мире, киев, малайзия, николай винниченко, михаил виноградов, европейский суд, бук (зенитный ракетный комплекс), россия
11:59 26.01.2022
 
ЕСПЧ должен был объединить иски по MH17, заявил представитель России

Представитель России Виноградов: жаль, что ЕСПЧ не объединил иски по MH17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины по MH17, по его мнению, объединение жалоб в ЕСПЧ послужило бы надлежащему правосудию.
"Мы сожалеем, что Европейский суд принял решение об отказе в удовлетворении требования властей Российской Федерации об объединении настоящих жалоб с жалобой № 36958/21 "Российской Федерация против Украины",- заявил представитель РФ в ходе слушаний в суде в среду.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:28
Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов
"По нашему мнению, такое объединение послужило бы надлежащему отправлению правосудия", - добавил Виноградов.
При этом он отметил, что Большой палате Европейского суда предстоит рассмотреть крайне сложное дело по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов против Российской Федерации. Он указал, что "дело касается большого количества многогранных, до конца или вообще не исследованных событий, произошедших на Юго-Востоке Украины".
В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября. Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:56
Прокурор врал о наличии ордера на арест Цемаха, заявил представитель в ЕСПЧ
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
 
В миреКиевМалайзияНиколай ВинниченкоМихаил ВиноградовЕвропейский судБук (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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