https://ria.ru/20220126/energetika-1769609551.html
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2022
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:21
2022-01-26T14:21
2022-01-26T14:27
экономика
италия
владимир путин
роснефть
ямал спг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765176348_0:0:3553:2000_1920x0_80_0_0_47ba8bb0ea30034f81e29afc35ed8aa9.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики."В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере", - сказал Путин.Он пояснил, что имеет ввиду "Ямал СПГ", а также "Арктик СПГ-2"."Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Оил", который "Роснефть" реализует на севере России, в Красноярском крае", - добавил президент.
https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765176348_430:0:3159:2047_1920x0_80_0_0_147c2ee40942bd890a15216bd02ca886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, владимир путин, роснефть, ямал спг, россия
14:21 26.01.2022 (обновлено: 14:27 26.01.2022)
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин
Президент Путин: Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией в сфере энергетики