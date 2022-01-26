https://ria.ru/20220126/energetika-1769609551.html

Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин

Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2022

Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:21

2022-01-26T14:21

2022-01-26T14:27

экономика

италия

владимир путин

роснефть

ямал спг

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики."В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере", - сказал Путин.Он пояснил, что имеет ввиду "Ямал СПГ", а также "Арктик СПГ-2"."Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Оил", который "Роснефть" реализует на севере России, в Красноярском крае", - добавил президент.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html

италия

россия

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экономика, италия, владимир путин, роснефть, ямал спг, россия