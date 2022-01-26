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Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2022
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:21
2022-01-26T14:27
экономика
италия
владимир путин
роснефть
ямал спг
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики."В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере", - сказал Путин.Он пояснил, что имеет ввиду "Ямал СПГ", а также "Арктик СПГ-2"."Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Оил", который "Роснефть" реализует на севере России, в Красноярском крае", - добавил президент.
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экономика, италия, владимир путин, роснефть, ямал спг, россия
14:21 26.01.2022 (обновлено: 14:27 26.01.2022)
 
Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией по энергетике, заявил Путин

Президент Путин: Россия удовлетворена сотрудничеством с Италией в сфере энергетики

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом сообщил, что Россия удовлетворена сотрудничеством с компаниями из Италии в сфере энергетики.
"В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере", - сказал Путин.
Он пояснил, что имеет ввиду "Ямал СПГ", а также "Арктик СПГ-2".
"Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Оил", который "Роснефть" реализует на севере России, в Красноярском крае", - добавил президент.
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ЭкономикаИталияВладимир ПутинРоснефтьЯмал СПГРоссия
 
 
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