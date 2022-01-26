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Религия
https://ria.ru/20220126/ekstremizm-1769676698.html
Глава ЕЕК рассказал о беспрецедентной угрозе экстремизма по всему миру
Глава ЕЕК рассказал о беспрецедентной угрозе экстремизма по всему миру - РИА Новости, 26.01.2022
Глава ЕЕК рассказал о беспрецедентной угрозе экстремизма по всему миру
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал мировых лидеров сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:12
2022-01-26T19:12
религия
оон
европа
франция
освенцим
вячеслав моше кантор
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал мировых лидеров сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма среди молодежи, которая подвергается "интенсивной идеологической обработке"."Правительствам и гражданскому обществу необходимо незамедлительно сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма в молодежной среде и ее радикализации. В новейшей истории молодое поколение еще никогда не подвергалось такой интенсивной идеологической обработке через потоки лжи и сфабрикованных новостей, и при этом не было так пугающе плохо осведомлено о холокосте", - сказал Кантор в среду в своем обращении на официальном мероприятии, посвященном Международному дню памяти холокоста в Брюсселе, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что задача правительств разных стран состоит в том, чтобы "дать молодым людям надежду на стабильное экономическое будущее". "А если мы не будем инвестировать в будущее нашей молодежи, в долгосрочной перспективе нам придется заплатить гораздо более высокую цену. Но нельзя делать вид, что этого будет достаточно. Вот почему нам необходимо найти наиболее подходящих инфлюэнсеров, которым верят и доверяют молодые люди", - сказал президент ЕЕК, отметив, что 2022 год объявлен Европейским годом молодежи.Кантор подчеркнул, что те же инструменты, которые "служат для пропаганды ненависти, экстремизма, примитивного популизма и теорий заговора", можно использовать не во вред, а во благо.По словам Кантора, ЕЕК в этом году решил уделить особое внимание Франции. "Я считаю, что Франция как родина крупнейшей еврейской общины Европы играет жизненно важную роль в деятельности ЕС по сохранению памяти о холокосте, борьбе с антисемитизмом и обеспечению продолжения еврейской жизни в Европе", - подчеркнул Кантор.Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
https://ria.ru/20220118/antisemitizm-1768362153.html
https://ria.ru/20220120/kholokost-1768797393.html
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оон, европа, франция, освенцим, вячеслав моше кантор
19:12 26.01.2022
 

Глава ЕЕК рассказал о беспрецедентной угрозе экстремизма по всему миру

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал мировых лидеров сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма среди молодежи, которая подвергается "интенсивной идеологической обработке".
"Правительствам и гражданскому обществу необходимо незамедлительно сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма в молодежной среде и ее радикализации. В новейшей истории молодое поколение еще никогда не подвергалось такой интенсивной идеологической обработке через потоки лжи и сфабрикованных новостей, и при этом не было так пугающе плохо осведомлено о холокосте", - сказал Кантор в среду в своем обращении на официальном мероприятии, посвященном Международному дню памяти холокоста в Брюсселе, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
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Он отметил, что задача правительств разных стран состоит в том, чтобы "дать молодым людям надежду на стабильное экономическое будущее". "А если мы не будем инвестировать в будущее нашей молодежи, в долгосрочной перспективе нам придется заплатить гораздо более высокую цену. Но нельзя делать вид, что этого будет достаточно. Вот почему нам необходимо найти наиболее подходящих инфлюэнсеров, которым верят и доверяют молодые люди", - сказал президент ЕЕК, отметив, что 2022 год объявлен Европейским годом молодежи.
Кантор подчеркнул, что те же инструменты, которые "служат для пропаганды ненависти, экстремизма, примитивного популизма и теорий заговора", можно использовать не во вред, а во благо.
По словам Кантора, ЕЕК в этом году решил уделить особое внимание Франции. "Я считаю, что Франция как родина крупнейшей еврейской общины Европы играет жизненно важную роль в деятельности ЕС по сохранению памяти о холокосте, борьбе с антисемитизмом и обеспечению продолжения еврейской жизни в Европе", - подчеркнул Кантор.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
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РелигияООНЕвропаФранцияОсвенцимВячеслав Моше Кантор
 
 
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