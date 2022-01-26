https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html

Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин

Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин - РИА Новости, 26.01.2022

Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин

Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:04

2022-01-26T14:04

2022-01-26T14:28

рим

экспо-2030

италия

москва

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766166486_270:0:3108:1597_1920x0_80_0_0_be61aa5591e7aa548f7ee6c6373b7e7f.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин."Российская столица – Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Мы знаем, конечно, уважаемые коллеги, что Рим также является городом-кандидатом. Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.Российский президент добавил, что РФ была представлена на первый ЭКСПО в Лондоне в 1851-м году."Мы соревнуемся с вами", - заверил Путин.

https://ria.ru/20211214/ekspo-2030-1763706717.html

рим

италия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рим, экспо-2030, италия, москва, владимир путин, россия