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Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин - РИА Новости, 26.01.2022
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин
Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:04
2022-01-26T14:28
рим
экспо-2030
италия
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин."Российская столица – Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Мы знаем, конечно, уважаемые коллеги, что Рим также является городом-кандидатом. Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.Российский президент добавил, что РФ была представлена на первый ЭКСПО в Лондоне в 1851-м году."Мы соревнуемся с вами", - заверил Путин.
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рим, экспо-2030, италия, москва, владимир путин, россия
14:04 26.01.2022 (обновлено: 14:28 26.01.2022)
 
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин

Президент Путин: Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская столица – Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Мы знаем, конечно, уважаемые коллеги, что Рим также является городом-кандидатом. Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.
Российский президент добавил, что РФ была представлена на первый ЭКСПО в Лондоне в 1851-м году.
"Мы соревнуемся с вами", - заверил Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? Международного экспортного форума Сделано в России - 2021 в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Мишустин представил заявку России на "Экспо-2030"
 
РимЭкспо-2030ИталияМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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