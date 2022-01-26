https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин - РИА Новости, 26.01.2022
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин
Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:04
2022-01-26T14:04
2022-01-26T14:28
рим
экспо-2030
италия
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва посоревнуется с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, заявил президент России Владимир Путин."Российская столица – Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Мы знаем, конечно, уважаемые коллеги, что Рим также является городом-кандидатом. Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки, наша страна никогда этого не делала, хотя принимала участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.Российский президент добавил, что РФ была представлена на первый ЭКСПО в Лондоне в 1851-м году."Мы соревнуемся с вами", - заверил Путин.
https://ria.ru/20211214/ekspo-2030-1763706717.html
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рим, экспо-2030, италия, москва, владимир путин, россия
14:04 26.01.2022 (обновлено: 14:28 26.01.2022)
Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030, сообщил Путин
Президент Путин: Москва соревнуется с Римом за право проведения Экспо-2030