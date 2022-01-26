https://ria.ru/20220126/ekspert-1769596334.html

Крымский политэксперт сравнил отношения России и Запада с субмариной

Крымский политэксперт сравнил отношения России и Запада с субмариной - РИА Новости, 26.01.2022

Крымский политэксперт сравнил отношения России и Запада с субмариной

Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о возможности введения санкций лично РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:31

2022-01-26T13:31

2022-01-26T13:31

киев

сша

владимир путин

джо байден

нато

госдума рф

руслан бальбек

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о возможности введения санкций лично против Владимира Путина, сравнил нынешние отношения РФ с Западом с опустившейся на дно подлодкой."Они продолжают повышать градус истерии против России, поэтому наши отношения с Западом легли как субмарина на грунт, правда, всегда есть возможность всплытия - но только после юридических гарантий с их стороны", - сказал эксперт.По его мнению, введение персональных санкций против руководства России лишит Запад и Украину возможности вести переговорный процесс."Такое оскорбление мы никому прощать не станем, поэтому все эти песни о мире из уст США и Британии останутся лишь в воспоминаниях. Учитывая их позицию, что даже косой взгляд в сторону Украины будет рассматриваться как вторжение и, как следствие, введение санкций, думаю, нашим разговорам с НАТО пришел конец... В общем и целом Запад подтвердил, что мы правильно о нем думаем, а, значит, и действовать можем как решим", - считает Бальбек.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/zelenskiy-1769289311.html

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киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, госдума рф, руслан бальбек, россия