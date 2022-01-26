Крымский политэксперт сравнил отношения России и Запада с субмариной
Экс-депутат Госдумы Бальбек сравнил нынешние отношения России и Запада с подлодкой
Депутат Госдумы Руслан Бальбек . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о возможности введения санкций лично против Владимира Путина, сравнил нынешние отношения РФ с Западом с опустившейся на дно подлодкой.
"Они продолжают повышать градус истерии против России, поэтому наши отношения с Западом легли как субмарина на грунт, правда, всегда есть возможность всплытия - но только после юридических гарантий с их стороны", - сказал эксперт.
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По его мнению, введение персональных санкций против руководства России лишит Запад и Украину возможности вести переговорный процесс.
"Такое оскорбление мы никому прощать не станем, поэтому все эти песни о мире из уст США и Британии останутся лишь в воспоминаниях. Учитывая их позицию, что даже косой взгляд в сторону Украины будет рассматриваться как вторжение и, как следствие, введение санкций, думаю, нашим разговорам с НАТО пришел конец... В общем и целом Запад подтвердил, что мы правильно о нем думаем, а, значит, и действовать можем как решим", - считает Бальбек.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.