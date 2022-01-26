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В Саратовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Саратовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 26.01.2022
В Саратовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в среду на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, в результате пострадали два человека,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:14
2022-01-26T09:14
происшествия
саратовская область
энгельсский район
энгельс
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в среду на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, в результате пострадали два человека, сообщили в районном отделе ГИБДД.ДТП произошло около 8.30 (7.30 мск) на автоподъезде к городу Энгельсу у совхоза Анисовский."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 под управлением женщины 1989 года рождения и микроавтобуса "Газель" маршрута №326 под управлением мужчины 1975 года рождения. Водитель ВАЗ-2110 и пассажирка "Газели" обратились за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе райотдела ГИБДД журналистам.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
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саратовская область
энгельсский район
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, энгельс
09:14 26.01.2022
 
В Саратовской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ГИБДД
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в среду на трассе в Энгельсском районе Саратовской области, в результате пострадали два человека, сообщили в районном отделе ГИБДД.
ДТП произошло около 8.30 (7.30 мск) на автоподъезде к городу Энгельсу у совхоза Анисовский.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 под управлением женщины 1989 года рождения и микроавтобуса "Газель" маршрута №326 под управлением мужчины 1975 года рождения. Водитель ВАЗ-2110 и пассажирка "Газели" обратились за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе райотдела ГИБДД журналистам.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районЭнгельс
 
 
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