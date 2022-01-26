Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты
Вице-премьер Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада на оперативном совещание президента с правительством.
"Есть регионы, их на сегодняшний день большинство, где дозвон составляет около минуты, они смогли мобилизоваться как раз за этот период - за прошедшую неделю. Отмечу, что именно такой норматив поручал нам организовать Михаил Владимирович (премьер-министр РФ Мишустин - ред). Раньше было 2 минуты", - сказал Чернышенко.
Он также отметил, что остаются регионы, где время дозвона составляет пять минут и более. "В красной зоне остаются около 10 регионов", - сообщил Чернышенко.
По его словам, самой острой проблемой в системе является нехватка операторов.
Помимо этого, Чернышенко отметил, что по поручению президента было проведено стресс-тестирование системы.