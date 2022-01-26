https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html

Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты

Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты - РИА Новости, 26.01.2022

Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты

Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:03

2022-01-26T18:03

2022-01-26T18:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

дмитрий чернышенко

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада на оперативном совещание президента с правительством.Он также отметил, что остаются регионы, где время дозвона составляет пять минут и более. "В красной зоне остаются около 10 регионов", - сообщил Чернышенко.По его словам, самой острой проблемой в системе является нехватка операторов.Помимо этого, Чернышенко отметил, что по поручению президента было проведено стресс-тестирование системы.

https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html

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здоровье - общество, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус в россии