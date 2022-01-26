Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html
Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты
Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты - РИА Новости, 26.01.2022
Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты
Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:03
2022-01-26T18:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
дмитрий чернышенко
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579365470_0:49:1500:893_1920x0_80_0_0_73bb596f916fc582d7ef2711e4762891.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада на оперативном совещание президента с правительством.Он также отметил, что остаются регионы, где время дозвона составляет пять минут и более. "В красной зоне остаются около 10 регионов", - сообщил Чернышенко.По его словам, самой острой проблемой в системе является нехватка операторов.Помимо этого, Чернышенко отметил, что по поручению президента было проведено стресс-тестирование системы.
https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579365470_124:0:1377:940_1920x0_80_0_0_4fd86a8cf93da78680a1c49d9b96d204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус в россии
18:03 26.01.2022
 
Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты

Вице-премьер Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дозвон на горячую линию по вопросам коронавируса 122 в большинстве регионов России составляет около минуты, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада на оперативном совещание президента с правительством.
"Есть регионы, их на сегодняшний день большинство, где дозвон составляет около минуты, они смогли мобилизоваться как раз за этот период - за прошедшую неделю. Отмечу, что именно такой норматив поручал нам организовать Михаил Владимирович (премьер-министр РФ Мишустин - ред). Раньше было 2 минуты", - сказал Чернышенко.
Он также отметил, что остаются регионы, где время дозвона составляет пять минут и более. "В красной зоне остаются около 10 регионов", - сообщил Чернышенко.
По его словам, самой острой проблемой в системе является нехватка операторов.
Помимо этого, Чернышенко отметил, что по поручению президента было проведено стресс-тестирование системы.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 16:25Распространение коронавируса
Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе