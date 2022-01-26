https://ria.ru/20220126/donbass-1769704379.html

ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе

ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе - РИА Новости, 26.01.2022

ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:31

2022-01-26T23:31

2022-01-26T23:31

в мире

украина

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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе в случае эскалации.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Представитель ЛНР подчеркнул, что иностранное оружие США, поставляемое Киеву "для борьбы с российской агрессией" идёт в Донбасс. По словам Мирошника, это оружие может быть использовано как для провокаций в Донбассе, так и для "развязывания полноценной войны"."Расцениваем эту инициативу как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО. У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и "маленькой победоносной войне", - дополнил Мирошник.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, украина, андрей турчак, нато, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия