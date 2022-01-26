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ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе - РИА Новости, 26.01.2022
ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:31
2022-01-26T23:31
в мире
украина
андрей турчак
нато
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе в случае эскалации.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Представитель ЛНР подчеркнул, что иностранное оружие США, поставляемое Киеву "для борьбы с российской агрессией" идёт в Донбасс. По словам Мирошника, это оружие может быть использовано как для провокаций в Донбассе, так и для "развязывания полноценной войны"."Расцениваем эту инициативу как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО. У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и "маленькой победоносной войне", - дополнил Мирошник.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html
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в мире, украина, андрей турчак, нато, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия
23:31 26.01.2022
 
ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе

Мирошник: поддержка России уравновесит возможности сторон в Донбассе при агрессии Киева

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе в случае эскалации.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Инициатива Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева это совершенно адекватное ответное действие России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Донбасс не должен остаться один на один в противостоянии с Украиной активно поддерживаемой США, НАТО и их союзниками", - заявил Мирошник РИА Новости.
Представитель ЛНР подчеркнул, что иностранное оружие США, поставляемое Киеву "для борьбы с российской агрессией" идёт в Донбасс. По словам Мирошника, это оружие может быть использовано как для провокаций в Донбассе, так и для "развязывания полноценной войны".
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"Расцениваем эту инициативу как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО. У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и "маленькой победоносной войне", - дополнил Мирошник.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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В миреУкраинаАндрей ТурчакНАТОРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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