ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Мирошник: поддержка России уравновесит возможности сторон в Донбассе при агрессии Киева
© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе в случае эскалации.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Инициатива Андрея Турчака предоставить ЛНР и ДНР вооружение для защиты от посягательств Киева это совершенно адекватное ответное действие России для уравновешивания военных возможностей сторон конфликта. Донбасс не должен остаться один на один в противостоянии с Украиной активно поддерживаемой США, НАТО и их союзниками", - заявил Мирошник РИА Новости.
"Расцениваем эту инициативу как демонстрацию готовности России прийти на помощь жителям Донбасса в случае попыток эскалации в военном противостоянии с силами украинского режима и стран НАТО. У Киева не должно возникнуть никаких иллюзий о безнаказанности и "маленькой победоносной войне", - дополнил Мирошник.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.