Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР
Представитель ДНР Никонорова: контактная группа по Донбассу не смогла договориться
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Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной группы позиция Киева не позволила достичь консенсуса.
"На первом в этом году заседании контактной группы украинская сторона вместо того, чтобы обсудить пути снижения эскалации как на линии соприкосновения, так и в медиапространстве, а также варианты возвращения в конструктивное русло на переговорном треке, предпочла придерживаться непродуктивной тактики отказа от сближения позиций", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, координатор от ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что на встрече подгруппы по безопасности прогресса не удалось достигнуть из-за противоречий в позициях сторон. Похожая ситуация происходила и в других подгруппах.
"После доклада координатора, госпожи Берманн, о политическом блоке мы вынуждены в очередной раз констатировать, что полноценная работа по политическим вопросам на данный момент невозможна, поскольку украинские представители по-прежнему не направили свои ответные реакции на наш проект "дорожной карты", - сказала Никонорова.
Она пояснила, что в ходе обсуждения гуманитарных тем был заслушан доклад координатора ОБСЕ, госпожи Реландер, в котором она в том числе отчиталась об итогах своего визита в Донецкую и Луганскую народные Республики.
"Но, к сожалению, мы не услышали ни от посредника, ни от украинской стороны информацию о датах, в рамках которых Киев наконец выполнит свои обязательства по освобождению от уголовного преследования ранее переданных республикам лиц, хотя прошло уже практически два года с тех пор, как эти обязательства были подтверждены и завизированы украинскими властями", - сказала Никонорова .