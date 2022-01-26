https://ria.ru/20220126/donbass-1769695278.html

Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР

Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:35

2022-01-26T21:35

2022-01-26T21:35

в мире

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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обсе

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной группы позиция Киева не позволила достичь консенсуса."На первом в этом году заседании контактной группы украинская сторона вместо того, чтобы обсудить пути снижения эскалации как на линии соприкосновения, так и в медиапространстве, а также варианты возвращения в конструктивное русло на переговорном треке, предпочла придерживаться непродуктивной тактики отказа от сближения позиций", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, координатор от ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что на встрече подгруппы по безопасности прогресса не удалось достигнуть из-за противоречий в позициях сторон. Похожая ситуация происходила и в других подгруппах."После доклада координатора, госпожи Берманн, о политическом блоке мы вынуждены в очередной раз констатировать, что полноценная работа по политическим вопросам на данный момент невозможна, поскольку украинские представители по-прежнему не направили свои ответные реакции на наш проект "дорожной карты", - сказала Никонорова.Она пояснила, что в ходе обсуждения гуманитарных тем был заслушан доклад координатора ОБСЕ, госпожи Реландер, в котором она в том числе отчиталась об итогах своего визита в Донецкую и Луганскую народные Республики."Но, к сожалению, мы не услышали ни от посредника, ни от украинской стороны информацию о датах, в рамках которых Киев наконец выполнит свои обязательства по освобождению от уголовного преследования ранее переданных республикам лиц, хотя прошло уже практически два года с тех пор, как эти обязательства были подтверждены и завизированы украинскими властями", - сказала Никонорова .

https://ria.ru/20220126/pushilin-1769685683.html

https://ria.ru/20220126/lnr-1769665238.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр