Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/donbass-1769695278.html
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:35
2022-01-26T21:35
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид днр
обсе
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной группы позиция Киева не позволила достичь консенсуса."На первом в этом году заседании контактной группы украинская сторона вместо того, чтобы обсудить пути снижения эскалации как на линии соприкосновения, так и в медиапространстве, а также варианты возвращения в конструктивное русло на переговорном треке, предпочла придерживаться непродуктивной тактики отказа от сближения позиций", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, координатор от ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что на встрече подгруппы по безопасности прогресса не удалось достигнуть из-за противоречий в позициях сторон. Похожая ситуация происходила и в других подгруппах."После доклада координатора, госпожи Берманн, о политическом блоке мы вынуждены в очередной раз констатировать, что полноценная работа по политическим вопросам на данный момент невозможна, поскольку украинские представители по-прежнему не направили свои ответные реакции на наш проект "дорожной карты", - сказала Никонорова.Она пояснила, что в ходе обсуждения гуманитарных тем был заслушан доклад координатора ОБСЕ, госпожи Реландер, в котором она в том числе отчиталась об итогах своего визита в Донецкую и Луганскую народные Республики."Но, к сожалению, мы не услышали ни от посредника, ни от украинской стороны информацию о датах, в рамках которых Киев наконец выполнит свои обязательства по освобождению от уголовного преследования ранее переданных республикам лиц, хотя прошло уже практически два года с тех пор, как эти обязательства были подтверждены и завизированы украинскими властями", - сказала Никонорова .
https://ria.ru/20220126/pushilin-1769685683.html
https://ria.ru/20220126/lnr-1769665238.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82959dd6da48aa82beb7d12083753e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
21:35 26.01.2022
 
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться, заявили в ДНР

Представитель ДНР Никонорова: контактная группа по Донбассу не смогла договориться

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что в ходе очередной встречи контактной группы позиция Киева не позволила достичь консенсуса.
"На первом в этом году заседании контактной группы украинская сторона вместо того, чтобы обсудить пути снижения эскалации как на линии соприкосновения, так и в медиапространстве, а также варианты возвращения в конструктивное русло на переговорном треке, предпочла придерживаться непродуктивной тактики отказа от сближения позиций", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
20:23
Пушилин рассказал, в каком оружии нуждается ДНР
По ее словам, координатор от ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что на встрече подгруппы по безопасности прогресса не удалось достигнуть из-за противоречий в позициях сторон. Похожая ситуация происходила и в других подгруппах.
"После доклада координатора, госпожи Берманн, о политическом блоке мы вынуждены в очередной раз констатировать, что полноценная работа по политическим вопросам на данный момент невозможна, поскольку украинские представители по-прежнему не направили свои ответные реакции на наш проект "дорожной карты", - сказала Никонорова.
Она пояснила, что в ходе обсуждения гуманитарных тем был заслушан доклад координатора ОБСЕ, госпожи Реландер, в котором она в том числе отчиталась об итогах своего визита в Донецкую и Луганскую народные Республики.
"Но, к сожалению, мы не услышали ни от посредника, ни от украинской стороны информацию о датах, в рамках которых Киев наконец выполнит свои обязательства по освобождению от уголовного преследования ранее переданных республикам лиц, хотя прошло уже практически два года с тех пор, как эти обязательства были подтверждены и завизированы украинскими властями", - сказала Никонорова .
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
18:11
Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРОБСЕНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
Лента новостейМолния
Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса