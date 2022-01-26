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Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин
Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.01.2022
Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что Киев уже готов к наступлению на Донбасс и Донецк должен быть готов к худшему сценарию. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:22
2022-01-26T22:29
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что Киев уже готов к наступлению на Донбасс и Донецк должен быть готов к худшему сценарию.Он добавил, что со своей стороны власти республики могут только готовиться к тому, чтобы защитить гражданское население.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле на это заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220126/donbass-1769640680.html
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика, россия
19:22 26.01.2022 (обновлено: 22:29 26.01.2022)
 
Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Украина уже готова к наступательным действиям в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный у села Зайцево в Донецкой области
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что Киев уже готов к наступлению на Донбасс и Донецк должен быть готов к худшему сценарию.

"Все зависит от политического решения или от того, насколько сильно будет давление со стороны Запада, если такое будет. То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт. Воспользуется (этим Киев. — Прим. ред.) — <...> вам никто этого не скажет", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что со своей стороны власти республики могут только готовиться к тому, чтобы защитить гражданское население.
Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
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При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.
Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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В миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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