https://ria.ru/20220126/donbass-1769640680.html

"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение

"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение - РИА Новости, 26.01.2022

"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение

"Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:40

2022-01-26T16:40

2022-01-26T21:57

единая россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769663944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec49ccac62f2b6dbdd8447157e84e408.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев."Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — сказал он.По его словам, Москва не может бросить этих людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.Ранее с аналогичным предложением выступил глава генсовета партии Андрей Турчак.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле на это заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220126/donbass-1769559023.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не можем бросить людей на произвол киевского режима" – Васильев о жителях ДНР и ЛНР "Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев. 2022-01-26T16:40 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия