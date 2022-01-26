https://ria.ru/20220126/donbass-1769640680.html
"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение
"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение - РИА Новости, 26.01.2022
"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение
"Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:40
2022-01-26T16:40
2022-01-26T21:57
единая россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев."Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — сказал он.По его словам, Москва не может бросить этих людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.Ранее с аналогичным предложением выступил глава генсовета партии Андрей Турчак.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле на это заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе значительные силы: в ДНР заявили, что наблюдают присутствие у линии соприкосновения около 120 тысяч украинских военных, при этом туда все время поступает военная техника.Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220126/donbass-1769559023.html
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Не можем бросить людей на произвол киевского режима" – Васильев о жителях ДНР и ЛНР
"Единая Россия" обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев.
2022-01-26T16:40
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РИА Новости
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единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
16:40 26.01.2022 (обновлено: 21:57 26.01.2022)
"Единая Россия" предложила поставить ДНР и ЛНР вооружение
"Единая Россия" попросила власти поставить ДНР и ЛНР вооружение из-за действий Киева