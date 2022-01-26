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Москва не даст объявить себя стороной конфликта на Украине, заявил Лавров
Москва не даст объявить себя стороной конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
Москва не даст объявить себя стороной конфликта на Украине, заявил Лавров
Москва будет жестко пресекать попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:43
2022-01-26T12:43
2022-01-26T12:43
в мире
украина
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Москва будет жестко пресекать попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
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в мире, украина, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
Москва не даст объявить себя стороной конфликта на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва будет пресекать попытки объявить ее стороной конфликта в Донбассе