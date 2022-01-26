https://ria.ru/20220126/donbass-1769580131.html

Представитель России ответил на критику выдачи паспортов жителям Донбасса

Представитель России ответил на критику выдачи паспортов жителям Донбасса - РИА Новости, 26.01.2022

Представитель России ответил на критику выдачи паспортов жителям Донбасса

Органы власти Украины формируются при участии внешних экспертов ЕС и США, а заявления о получении жителями Донбасса российских паспортов не выдерживают никакой... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:32

2022-01-26T12:32

2022-01-26T12:32

в мире

европейский суд по правам человека (еспч)

михаил виноградов

донбасс

крушение малайзийского boeing под донецком

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

mh17. расследование

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Органы власти Украины формируются при участии внешних экспертов ЕС и США, а заявления о получении жителями Донбасса российских паспортов не выдерживают никакой критики - Венгрия и Румыния активно дают гражданство жителям Украины, заявил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Структуры ЕС активно участвуют в согласовании государственного бюджета Украины. В жалобах государств-заявителей утверждается, что административные назначения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины проводятся с согласования российских властей. Вновь обращаю внимание, подтверждений этому не представлено. При этом давайте вновь обратимся к подтвержденным фактам: это как раз органы государственной власти Украины формируются при активном участии так называемых "внешних экспертов" из ЕС и США", - заявил Виноградов.По его словам, "указание властями Украины на факт приобретения значительным числом жителей Донбасса гражданства Российской Федерации также, видимо, должно свидетельствовать об эффективном контроле Румынии и Венгрии над отдельными районами Украины, в которых этими государствами активно ведется паспортизация местных жителей".Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/espch-1769564763.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

https://ria.ru/20220126/mh17-1769571418.html

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