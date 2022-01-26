ВСУ перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы, заявили в ДНР
Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления, заявили в ДНР
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Командование Народной милиции ДНР продолжает фиксировать мероприятия активной подготовки вооруженных формирований Украины к наступательным действиям в Донбассе. Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, на железнодорожные станции населенных пунктов Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53 и 36 бригад вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что в целях скрытия данного факта от патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местных жителей, разгрузка железнодорожных составов происходит в ночное время суток.
"Кроме того, командирам бригад ОТГ "Восток" указано подготовить на удалении 15-20 километров от линии боевого соприкосновения полевые склады РАВ для приема боеприпасов "на грунт", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.