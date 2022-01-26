https://ria.ru/20220126/donbass-1769560466.html

ВСУ перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы, заявили в ДНР

ВСУ перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

ВСУ перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы, заявили в ДНР

Украинские силовики перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению, сообщил журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:08

2022-01-26T11:08

2022-01-26T11:08

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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Донбасс топливо и боеприпасы для подготовки к наступлению, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Командование Народной милиции ДНР продолжает фиксировать мероприятия активной подготовки вооруженных формирований Украины к наступательным действиям в Донбассе. Согласно информации, полученной разведкой Народной милиции ДНР, на железнодорожные станции населенных пунктов Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53 и 36 бригад вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в целях скрытия данного факта от патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местных жителей, разгрузка железнодорожных составов происходит в ночное время суток."Кроме того, командирам бригад ОТГ "Восток" указано подготовить на удалении 15-20 километров от линии боевого соприкосновения полевые склады РАВ для приема боеприпасов "на грунт", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, оон, нато, дружковка, обсе, ситуация в днр и лнр, россия