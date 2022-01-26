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В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами

В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами - РИА Новости, 26.01.2022

В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами

Украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе, говорится в заявлении представителя Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:02

2022-01-26T11:02

2022-01-26T12:30

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе, говорится в заявлении представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина."Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действиях в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы", — рассказал он.Помимо этого, в Донецке добавили, что националисты начали сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для добровольцев.Ранее в ДНР заявили, что ВСУ готовит наступление: украинские войска в зоне конфликта уже получили новые вооружения от западных стран, в частности ПТРК Javelin, а также стянули сюда РСЗО "Смерч" и "Ураган" и перебросили боеприпасы.Москва неоднократно подчеркивала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. При этом на Западе обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Кремль не раз опровергал подобные высказывания и подчеркивал, что они используются для наращивания войск Североатлантического блока у российских границ.

https://ria.ru/20220125/otryady-1769352638.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина