11:02 26.01.2022 (обновлено: 12:30 26.01.2022)
В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами
Представитель ДНР: украинские националисты вербуют добровольцев для отправки на фронт
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве в честь годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России) и Дня защитника Украины
Марш националистов в Киеве в честь годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России) и Дня защитника Украины
ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Украинские радикалы вербуют добровольцев для участия в военном конфликте в Донбассе, говорится в заявлении представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.
"Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действиях в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы", — рассказал он.
Помимо этого, в Донецке добавили, что националисты начали сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для добровольцев.
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ готовит наступление: украинские войска в зоне конфликта уже получили новые вооружения от западных стран, в частности ПТРК Javelin, а также стянули сюда РСЗО "Смерч" и "Ураган" и перебросили боеприпасы.
Москва неоднократно подчеркивала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. При этом на Западе обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Кремль не раз опровергал подобные высказывания и подчеркивал, что они используются для наращивания войск Североатлантического блока у российских границ.