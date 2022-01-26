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Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.01.2022
Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:17
2022-01-26T10:27
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Во вторник оборонное ведомство ЛНР заявляло о размещении бронетехники украинских силовиков в городе Счастье."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, за минувшие сутки разведка ЛНР зафиксировала бронетранспортер "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка и два бронетранспортера вблизи Счастья."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769512408.html
https://ria.ru/20220125/lnr-1769395834.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
10:17 26.01.2022 (обновлено: 10:27 26.01.2022)
 
Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР: Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах Донбасса

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Во вторник оборонное ведомство ЛНР заявляло о размещении бронетехники украинских силовиков в городе Счастье.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, за минувшие сутки разведка ЛНР зафиксировала бронетранспортер "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка и два бронетранспортера вблизи Счастья.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
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Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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