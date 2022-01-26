10:17 26.01.2022 (обновлено: 10:27 26.01.2022)
Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР: Украина продолжает размещать бронетехнику в жилых районах Донбасса
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Во вторник оборонное ведомство ЛНР заявляло о размещении бронетехники украинских силовиков в городе Счастье.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, за минувшие сутки разведка ЛНР зафиксировала бронетранспортер "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка и два бронетранспортера вблизи Счастья.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.