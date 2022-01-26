https://ria.ru/20220126/dolgi-1769532431.html

Постпредство России назвало США самым крупным должником в бюджеты ООН

Постпредство России назвало США самым крупным должником в бюджеты ООН - РИА Новости, 26.01.2022

Постпредство России назвало США самым крупным должником в бюджеты ООН

Постпредство России при ООН заявило, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Всемирной организации, и это создает трудности для работы секретариата. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:57

2022-01-26T03:57

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Постпредство России при ООН заявило, что США остаются самым крупным должником в бюджеты Всемирной организации, и это создает трудности для работы секретариата.Комментарий российской миссии опубликован в ответ на релиз постпредства США от 20 января, в котором был перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена"."В бюджетной сфере – на фоне заявленных успехов делегации США – хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН", - говорится в комментарии российской миссии.Отмечается, что затягивание оплаты и масштабы задолженности США (как правило, порядка миллиарда долларов ежегодно) привносят немало трудностей в работу секретариата ООН.Кроме того, российское постпредство заявляет, что "нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее".

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