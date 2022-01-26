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В ДНР призвали страны блокировать получение Киевом боеприпасов и вооружения
В ДНР призвали страны блокировать получение Киевом боеприпасов и вооружения - РИА Новости, 26.01.2022
В ДНР призвали страны блокировать получение Киевом боеприпасов и вооружения
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает правительства стран и международные организации блокировать попытки Киева РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:18
2022-01-26T11:18
2022-01-26T11:18
в мире
киев
чехия
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает правительства стран и международные организации блокировать попытки Киева получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы.Представитель Народной милиции ДНР пояснил журналистам, что, по имеющимся данным, украинские силовики испытывают дефицит различных типов боеприпасов и снарядов, который пытаются закрыть за счет поставок из-за рубежа. По информации ведомства, украинское руководство проводит переговоры со странами НАТО, имеющими на хранении старые боеприпасы для артиллерийских систем советского производства, находящихся на вооружении вооруженных сил Украины. Оборонные ведомства Чехии и Украины обсуждают вопрос о предоставлении Киеву 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, отметил он."Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта. Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, киев, чехия, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР призвали страны блокировать получение Киевом боеприпасов и вооружения
Народная милиция ДНР призвала правительства стран блокировать получение Киевом вооружения