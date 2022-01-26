https://ria.ru/20220126/dnr-1769553088.html
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки - РИА Новости, 26.01.2022
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:30
2022-01-26T10:30
2022-01-26T10:30
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило восемь раз", - сказал представитель СЦКК.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты.
https://ria.ru/20220126/dnr-1769540663.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
Представительство ДНР в СЦКК заявило о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки