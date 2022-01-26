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Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины
Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины - РИА Новости, 26.01.2022
Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины
Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:30
2022-01-26T08:30
2022-01-26T08:44
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше - ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что ситуация складывается так, что ДНР "должна быть в постоянной готовности"."Это так и есть: проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идёт отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может", - уточнил глава ДНР.
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
08:30 26.01.2022 (обновлено: 08:44 26.01.2022)
Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины