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Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС - РИА Новости, 26.01.2022
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС
Россия готова к возобновлению всех ранее замороженных форматов диалога с ЕС, но дело в наличии у Брюсселя политической воли, заявил постпред РФ при Евросоюзе... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:18
2022-01-26T23:18
в мире
сша
евросоюз
владимир чижов
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к возобновлению всех ранее замороженных форматов диалога с ЕС, но дело в наличии у Брюсселя политической воли, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."Мы готовы к возобновлению всех тех форматов, которые были заморожены. Не мы их замораживали. Но дело в наличии у Евросоюза достаточной политической воли", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Как отмечал ранее Чижов, последний саммит РФ-ЕС прошел 28 января 2014 года.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". На этом референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
https://ria.ru/20220126/granitsa-1769700818.html
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в мире, сша, евросоюз, владимир чижов, россия
23:18 26.01.2022
 
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС

Постпред Чижов: Россия готова возобновить все ранее замороженные форматы диалога с ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к возобновлению всех ранее замороженных форматов диалога с ЕС, но дело в наличии у Брюсселя политической воли, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Мы готовы к возобновлению всех тех форматов, которые были заморожены. Не мы их замораживали. Но дело в наличии у Евросоюза достаточной политической воли", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Как отмечал ранее Чижов, последний саммит РФ-ЕС прошел 28 января 2014 года.
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В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". На этом референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.
В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.
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