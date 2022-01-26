https://ria.ru/20220126/dialog-1769703158.html
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС - РИА Новости, 26.01.2022
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС
Россия готова к возобновлению всех ранее замороженных форматов диалога с ЕС, но дело в наличии у Брюсселя политической воли, заявил постпред РФ при Евросоюзе... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:18
2022-01-26T23:18
2022-01-26T23:18
в мире
сша
евросоюз
владимир чижов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:83:3098:1826_1920x0_80_0_0_354aa47cb7b64c61953f66330b1a5359.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к возобновлению всех ранее замороженных форматов диалога с ЕС, но дело в наличии у Брюсселя политической воли, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."Мы готовы к возобновлению всех тех форматов, которые были заморожены. Не мы их замораживали. Но дело в наличии у Евросоюза достаточной политической воли", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Как отмечал ранее Чижов, последний саммит РФ-ЕС прошел 28 января 2014 года.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". На этом референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией, и вопрос Крыма закрыт окончательно.В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
https://ria.ru/20220126/granitsa-1769700818.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_0cea3f44018de7e14c52e906b4bf0263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, владимир чижов, россия
Чижов: Россия готова возобновить ранее замороженные форматы диалога с ЕС
Постпред Чижов: Россия готова возобновить все ранее замороженные форматы диалога с ЕС