https://ria.ru/20220126/dgtu-1769486376.html

В России будут добывать лечебный белок из вредоносных медуз

В России будут добывать лечебный белок из вредоносных медуз - РИА Новости, 26.01.2022

В России будут добывать лечебный белок из вредоносных медуз

Уникальную промышленную технологию получения коллагена для косметики и медицины разрабатывают ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:00

2022-01-26T09:00

2022-01-26T09:00

наука

донской государственный технический университет

азовское море

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Уникальную промышленную технологию получения коллагена для косметики и медицины разрабатывают ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). По их словам, сырьем для добычи лечебного белка послужат морские медузы, что не только обеспечит высокое качество коллагена, но и позволит улучшить экологию Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Коллаген — один из основных белков в организме человека. Он широко применяется в медицине и косметологии для восстановления и укрепления суставов и пострадавшей кожи, в качестве компонента оздоровительных инъекций, масок, гелей и других средств. В биолабораториях коллаген — важная часть питательной среды для клеточных культур.Сегодня на рынке представлен рыбный коллаген и коллаген из кожи крупного рогатого скота. Однако, по словам ученых ДГТУ, эти источники белка нередко сообщают продукту серьезные побочные эффекты: патогены животных могут сохраняться в коммерческом коллагене, вызывая тяжелые аллергические реакции и даже отторжение суставных и кожных имплантатов.Новый проект исследователей ДГТУ нацелен на создание новой промышленной технологии получения безопасного коллагена из морских медуз. По словам ученых, этот подход имеет также заметные экологические выгоды — медузы, например, в Азовском море столь многочисленны, что снижают разнообразие других видов.Повышенные соленость и температура воды, а также обилие кормовой базы способствуют чрезмерному росту популяции медуз в Азовском море — фактически, оно загрязнено излишком биомассы нескольких видов этих животных, объяснили специалисты.Медузы в качестве сырья для добычи коллагена особенно выгодны тем, что не имеют в своем теле сложных структур, так как состоят только из воды и белков. Кроме того, они, как правило, не содержат патогенов, опасных для человека, подчеркнули ученые.В обычной рыболовной практике медуз, попавших в сети, выбрасывают обратно в море. По мнению ученых, объемы этого "случайного" улова вполне приемлемы для создания промышленного производства коллагена."Мы отделяем купол медузы от щупалец, устанавливая концентрацию нужного белка в обеих частях. Далее эти части медузы химически обрабатывают и центрифугируют, что позволяет отделить воду и другие белки. Добавка вспомогательных компонентов в экстракт улучшает физические свойства и гелевую структуру, сохраняет pH-баланс", — объяснила сотрудник кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Елена Верещак.Разработку новой технологии, реализуемую в рамках программы правительства РФ "Приоритет-2030", исследователи ДГТУ планируют завершить до 2024 года.

https://ria.ru/20200722/1574650399.html

https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html

азовское море

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донской государственный технический университет, азовское море, навигатор абитуриента, университетская наука, россия