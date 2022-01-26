В России будут добывать лечебный белок из вредоносных медуз
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Уникальную промышленную технологию получения коллагена для косметики и медицины разрабатывают ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). По их словам, сырьем для добычи лечебного белка послужат морские медузы, что не только обеспечит высокое качество коллагена, но и позволит улучшить экологию Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Коллаген — один из основных белков в организме человека. Он широко применяется в медицине и косметологии для восстановления и укрепления суставов и пострадавшей кожи, в качестве компонента оздоровительных инъекций, масок, гелей и других средств. В биолабораториях коллаген — важная часть питательной среды для клеточных культур.
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Сегодня на рынке представлен рыбный коллаген и коллаген из кожи крупного рогатого скота. Однако, по словам ученых ДГТУ, эти источники белка нередко сообщают продукту серьезные побочные эффекты: патогены животных могут сохраняться в коммерческом коллагене, вызывая тяжелые аллергические реакции и даже отторжение суставных и кожных имплантатов.
Новый проект исследователей ДГТУ нацелен на создание новой промышленной технологии получения безопасного коллагена из морских медуз. По словам ученых, этот подход имеет также заметные экологические выгоды — медузы, например, в Азовском море столь многочисленны, что снижают разнообразие других видов.
"Применив цепочку последовательных химических реакций, мы получили осадок из чистого коллагена. Полученный из медуз белок пройдет строгую проверку на совместимость с кожными покровами человека на наличие патогенов и на аллергическую безопасность", — рассказал декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков.
Повышенные соленость и температура воды, а также обилие кормовой базы способствуют чрезмерному росту популяции медуз в Азовском море — фактически, оно загрязнено излишком биомассы нескольких видов этих животных, объяснили специалисты.
Медузы в качестве сырья для добычи коллагена особенно выгодны тем, что не имеют в своем теле сложных структур, так как состоят только из воды и белков. Кроме того, они, как правило, не содержат патогенов, опасных для человека, подчеркнули ученые.
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУХолодильник для хранения замороженных медуз
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Холодильник для хранения замороженных медуз
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУЗамороженные медузы Азовского моря, которые будут использованы в исследовании
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Замороженные медузы Азовского моря, которые будут использованы в исследовании
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУГотовый коллаген
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Готовый коллаген
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 3
Холодильник для хранения замороженных медуз
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 3
Замороженные медузы Азовского моря, которые будут использованы в исследовании
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
3 из 3
Готовый коллаген
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДГТУ
В обычной рыболовной практике медуз, попавших в сети, выбрасывают обратно в море. По мнению ученых, объемы этого "случайного" улова вполне приемлемы для создания промышленного производства коллагена.
"Мы отделяем купол медузы от щупалец, устанавливая концентрацию нужного белка в обеих частях. Далее эти части медузы химически обрабатывают и центрифугируют, что позволяет отделить воду и другие белки. Добавка вспомогательных компонентов в экстракт улучшает физические свойства и гелевую структуру, сохраняет pH-баланс", — объяснила сотрудник кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Елена Верещак.
Разработку новой технологии, реализуемую в рамках программы правительства РФ "Приоритет-2030", исследователи ДГТУ планируют завершить до 2024 года.
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