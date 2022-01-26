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Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки

Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки - РИА Новости, 26.01.2022

Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки

В семье жительницы города Холм, из которой пропала двухлетняя девочка, есть семеро других детей, они ранее были помещены в детские дома из-за трудной жизненной... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:15

2022-01-26T11:15

2022-01-26T18:29

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В семье жительницы города Холм, из которой пропала двухлетняя девочка, есть семеро других детей, они ранее были помещены в детские дома из-за трудной жизненной ситуации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения поступило накануне, возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи у жителей Холма, у которых пропала девочка, ее родители задержаны. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела.Она добавила, что взяла ситуацию под личный контроль, организована проверка, в ходе которой будет дан анализ действиям органов и учреждений системы профилактики.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия