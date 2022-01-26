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Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки
Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки - РИА Новости, 26.01.2022
Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки
В семье жительницы города Холм, из которой пропала двухлетняя девочка, есть семеро других детей, они ранее были помещены в детские дома из-за трудной жизненной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:15
2022-01-26T11:15
2022-01-26T18:29
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В семье жительницы города Холм, из которой пропала двухлетняя девочка, есть семеро других детей, они ранее были помещены в детские дома из-за трудной жизненной ситуации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения поступило накануне, возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи у жителей Холма, у которых пропала девочка, ее родители задержаны. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела.Она добавила, что взяла ситуацию под личный контроль, организована проверка, в ходе которой будет дан анализ действиям органов и учреждений системы профилактики.
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происшествия
11:15 26.01.2022 (обновлено: 18:29 26.01.2022)
Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки
Омбудсмен Ефимова: у матери пропавшей под Новгородом девочки есть еще семь детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В семье жительницы города Холм, из которой пропала двухлетняя девочка, есть семеро других детей, они ранее были помещены в детские дома из-за трудной жизненной ситуации, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения поступило накануне, возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи у жителей Холма, у которых пропала девочка, ее родители задержаны. Председатель СК
России Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе дела.
"Эта женщина — мать восьмерых детей, семеро были помещены в детский дом из-за сложной жизненной ситуации, а самую младшую из-за возраста оставили с ней. Семья была на контроле в органах системы профилактики", — рассказала Ефимова.
Она добавила, что взяла ситуацию под личный контроль, организована проверка, в ходе которой будет дан анализ действиям органов и учреждений системы профилактики.