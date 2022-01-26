На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз
На Алтае завели дело о халатности после того, как родители выгнали мальчика голым на мороз
Автомобиль Следственного комитета РФ
БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Еще одно уголовное дело было возбуждено после издевательств над детьми на Алтае, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев.
"Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних - ПДН и КДН по Шелаболихинскому району... достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при этом ответственные лица знали о побоях со стороны матери и ее сожителя, однако мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было.
Детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева рассказала РИА Новости, что мать пытались лишить родительских прав ещё в прошлом году, однако суд приостановил дело. При этом у мальчиков есть отец, который ранее характеризовался положительно. Казанцева не исключает, что детей передадут ему.