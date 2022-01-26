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На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз
На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз - РИА Новости, 26.01.2022
На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз
Еще одно уголовное дело было возбуждено после издевательств над детьми на Алтае, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:50
2022-01-26T09:50
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Еще одно уголовное дело было возбуждено после издевательств над детьми на Алтае, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев."Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних - ПДН и КДН по Шелаболихинскому району... достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что при этом ответственные лица знали о побоях со стороны матери и ее сожителя, однако мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было.Детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева рассказала РИА Новости, что мать пытались лишить родительских прав ещё в прошлом году, однако суд приостановил дело. При этом у мальчиков есть отец, который ранее характеризовался положительно. Казанцева не исключает, что детей передадут ему.
https://ria.ru/20220125/malchik-1769467957.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
09:50 26.01.2022
 
На Алтае завели дело после того, как родители выгнали мальчика на мороз

На Алтае завели дело о халатности после того, как родители выгнали мальчика голым на мороз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Еще одно уголовное дело было возбуждено после издевательств над детьми на Алтае, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 16:44
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
"Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних - ПДН и КДН по Шелаболихинскому району... достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при этом ответственные лица знали о побоях со стороны матери и ее сожителя, однако мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было.
Детский омбудсмен в регионе Ольга Казанцева рассказала РИА Новости, что мать пытались лишить родительских прав ещё в прошлом году, однако суд приостановил дело. При этом у мальчиков есть отец, который ранее характеризовался положительно. Казанцева не исключает, что детей передадут ему.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 16:11
На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз
 
ПроисшествияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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