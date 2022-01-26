Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/deeskalatsiya-1769527088.html
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 26.01.2022
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:27
2022-01-26T00:27
в мире
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760473714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ce120a80cb1e6aefc7465a637f87444.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США и их союзники призывают Россию отвести от границ Украины развернутые там войска и видят в их присутствии признак подготовки к вторжению. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.Прайс добавил, что "деэскалация" не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в "верном направлении".
https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760473714_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fc220ea38bcca038dbfe96a492849ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия
00:27 26.01.2022
 
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины

Пресс-секретарь госдепа Прайс заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны", - сказал он на брифинге.
США и их союзники призывают Россию отвести от границ Украины развернутые там войска и видят в их присутствии признак подготовки к вторжению. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.
Прайс добавил, что "деэскалация" не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в "верном направлении".
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга по кризису на Украине. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
00:06
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
 
В миреУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым