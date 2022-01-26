https://ria.ru/20220126/deeskalatsiya-1769527088.html

Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины

Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 26.01.2022

Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины

США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T00:27

2022-01-26T00:27

2022-01-26T00:27

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США и их союзники призывают Россию отвести от границ Украины развернутые там войска и видят в их присутствии признак подготовки к вторжению. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.Прайс добавил, что "деэскалация" не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в "верном направлении".

https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html

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