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Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 26.01.2022
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:27
2022-01-26T00:27
2022-01-26T00:27
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.США и их союзники призывают Россию отвести от границ Украины развернутые там войска и видят в их присутствии признак подготовки к вторжению. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.Прайс добавил, что "деэскалация" не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в "верном направлении".
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в мире, украина, сша, россия
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
Пресс-секретарь госдепа Прайс заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины