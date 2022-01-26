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Этот напиток мгновенно решит ваши проблемы с давлением
Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением - РИА Новости, 26.01.2022
Этот напиток мгновенно решит ваши проблемы с давлением
Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщил Express. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:44
2022-01-26T15:03
гипертония
бельгия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщил Express."Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление", — пишет автор Харриет Уайтхед.В статье приводятся данные исследования, согласно которым употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. В эксперименте приняли участие 2195 человек. Морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии, утверждает автор.Помимо этого, Уайтхед посоветовала перестать курить и пить алкоголь, а также сократить объем потребляемого кофе для решения проблем с давлением.Ранее доктор Кэрри Ракстон из бельгийского научного центра Fruit Juice Science Centre рекомендовала регулярно выпивать стакан апельсинового сока, чтобы справиться с гипертензией.
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гипертония, бельгия, здоровье - общество
11:44 26.01.2022 (обновлено: 15:03 26.01.2022)
 
Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением

Express: употребление морковного сока поможет снизить артериальное давление

© Pixabay / geraldoswald62Давление
Давление - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Pixabay / geraldoswald62
Давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщил Express.
"Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление", — пишет автор Харриет Уайтхед.
В статье приводятся данные исследования, согласно которым употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. В эксперименте приняли участие 2195 человек. Морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии, утверждает автор.
Помимо этого, Уайтхед посоветовала перестать курить и пить алкоголь, а также сократить объем потребляемого кофе для решения проблем с давлением.
Ранее доктор Кэрри Ракстон из бельгийского научного центра Fruit Juice Science Centre рекомендовала регулярно выпивать стакан апельсинового сока, чтобы справиться с гипертензией.
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