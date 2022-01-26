Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/covid-1769529709.html
Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых
Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых - РИА Новости, 26.01.2022
Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых
Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:11
2022-01-26T02:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
людмила лапа
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769303046_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8079d5c496089d18db77c5329ce74e6c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она."Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769303046_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be4d4828013dc8fe0bdb6bc2a096459b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, людмила лапа, коронавирус covid-19
02:11 26.01.2022
 
Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых

Врач Лапа сообщила, что привитые от COVID-19 могут заболеть в легкой или средней форме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.
"У привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", – добавила Лапа.
То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.
А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она.
"Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 20:58Распространение коронавируса
Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоЛюдмила ЛапаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым