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Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых
Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых - РИА Новости, 26.01.2022
Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых
Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:11
2022-01-26T02:11
2022-01-26T02:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
людмила лапа
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она."Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html
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здоровье - общество, людмила лапа, коронавирус covid-19
Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых
Врач Лапа сообщила, что привитые от COVID-19 могут заболеть в легкой или средней форме
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.
"У привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", – добавила Лапа.
То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.
А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она.
"Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.