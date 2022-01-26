https://ria.ru/20220126/covid-1769529709.html

Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых

Терапевт рассказала, чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых - РИА Новости, 26.01.2022

Чем отличается COVID-19 у привитых и непривитых

Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T02:11

2022-01-26T02:11

2022-01-26T02:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

людмила лапа

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. В чем основные различия, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно, отметила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. Симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет существенно отличаться, поделилась наблюдением врач.То есть вакцинированный человек в случае заражения COVID-19 проболеет не более трех дней.А непривитый пациент, инфицированный коронавирусом, чувствует недомогание как минимум десять дней, продолжила врач. В лучшем случае основные симптомы заболевания у невакцинированных людей проявляются в течение пяти дней, но на этом болезнь не заканчивается, сказала она."Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html

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здоровье - общество, людмила лапа, коронавирус covid-19