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Постпред России напомнил Западу об "эффекте бумеранга" от введения санкций

Постпред России напомнил Западу об "эффекте бумеранга" от введения санкций - РИА Новости, 26.01.2022

Постпред России напомнил Западу об "эффекте бумеранга" от введения санкций

Не стоит заранее преувеличивать масштаб новых возможных санкций США и Евросоюза против России, однако на Западе должны понимать, что "эффект бумеранга" от их... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:58

2022-01-26T20:58

2022-01-26T20:58

в мире

сша

евросоюз

владимир чижов

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не стоит заранее преувеличивать масштаб новых возможных санкций США и Евросоюза против России, однако на Западе должны понимать, что "эффект бумеранга" от их введения может быть очень больным, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Я бы не преувеличивал, тем более заранее, значение тех мер, которые, может быть, будут. Можно предположить их охват, но гадать не входит в наши привычки. Самое главное, что наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения и политической элиты убедились, что санкции не особенно действуют, не достигают цели. И ставят в достаточно сложное положение их инициаторов. Если речь идет о экономических санкциях, то эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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в мире, сша, евросоюз, владимир чижов, россия