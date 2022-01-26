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Военная ситуация в мире дошла до опасной черты, заявили в МИД
Военная ситуация в мире дошла до опасной черты, заявили в МИД - РИА Новости, 26.01.2022
Военная ситуация в мире дошла до опасной черты, заявили в МИД
Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:59
2022-01-26T11:59
2022-01-26T12:33
в мире
европа
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся", - сказал он."Наши предложения, которые были сформулированы президентом РФ, открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас, для дипломатов, является фундаментальной задачей, но и все-таки к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, учета законных интересов безопасности других, что в конечном счете позволит высвободить ресурсы для решения мирных задач, для реализации той повестки дня, которая сегодня уже на горизонте международной политики", - сказал он журналистам."И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", - подчеркнул он.
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в мире, европа, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:59 26.01.2022 (обновлено: 12:33 26.01.2022)
Военная ситуация в мире дошла до опасной черты, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: процесс эволюции военной ситуации в мире дошел до опасной черты
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе
и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся", - сказал он
.
"Наши предложения, которые были сформулированы президентом РФ, открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас, для дипломатов, является фундаментальной задачей, но и все-таки к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, учета законных интересов безопасности других, что в конечном счете позволит высвободить ресурсы для решения мирных задач, для реализации той повестки дня, которая сегодня уже на горизонте международной политики", - сказал он журналистам.
"И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", - подчеркнул он.