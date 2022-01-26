https://ria.ru/20220126/britaniya-1769688370.html

Британия обсуждает размещение военных в Восточной Европе, сообщили СМИ

Британия обсуждает размещение военных в Восточной Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

Британия обсуждает размещение военных в Восточной Европе, сообщили СМИ

Великобритания рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:37

2022-01-26T20:37

2022-01-26T20:40

в мире

восточная европа

великобритания

нато

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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Как пишет издание, Великобритания, скорее всего, сосредоточится на северо-восточном рубеже НАТО, а не на юго-восточном. Окончательное решение еще не принято, отмечает газета.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html

восточная европа

великобритания

россия

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в мире, восточная европа, великобритания, нато, россия