https://ria.ru/20220126/brigada-1769572398.html
Пост Безрукова о 20-летии "Бригады" набрал больше миллиона просмотров
Пост Безрукова о 20-летии "Бригады" набрал больше миллиона просмотров - РИА Новости, 26.01.2022
Пост Безрукова о 20-летии "Бригады" набрал больше миллиона просмотров
Видеоролик Сергея Безрукова, в котором он с Екатериной Гусевой поздравляет всех с 20-летием сериала "Бригада", за сутки набрал больше миллиона просмотров в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:45
2022-01-26T19:45
2022-01-26T19:45
культура
сергей безруков
екатерина гусева
новости культуры
кино и сериалы
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Видеоролик Сергея Безрукова, в котором он с Екатериной Гусевой поздравляет всех с 20-летием сериала "Бригада", за сутки набрал больше миллиона просмотров в инстаграме.На видео актеры, сыгравшие в культовом сериале Алексея Сидорова супругов, позируют вместе и улыбаются. Безруков и Гусева встретились на ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея", которую вручают тем, кто "не изменяет своим убеждениям".В комментариях под роликом поклонники оставили около десяти тысяч комментариев. "Каждый раз смотрю с удовольствием. Обожаю вас", "За 20 лет вы даже не изменились", "Поздравляю с юбилеем", — написали они.Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказывается четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Александром Беловым (он же Саша Белый) в исполнении Безрукова.
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сергей безруков, екатерина гусева, новости культуры, кино и сериалы, владимир высоцкий (автор песен)
Пост Безрукова о 20-летии "Бригады" набрал больше миллиона просмотров
Поздравление Безрукова и Гусевой о 20-летии "Бригады" набрало больше миллиона просмотров
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Видеоролик Сергея Безрукова, в котором он с Екатериной Гусевой поздравляет всех с 20-летием сериала "Бригада", за сутки набрал больше миллиона просмотров в инстаграме.
"Бригада". Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера", — подписал публикацию Безруков.
На видео актеры, сыгравшие в культовом сериале Алексея Сидорова супругов, позируют вместе и улыбаются. Безруков и Гусева встретились на ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея", которую вручают тем, кто "не изменяет своим убеждениям".
В комментариях под роликом поклонники оставили около десяти тысяч комментариев. "Каждый раз смотрю с удовольствием. Обожаю вас", "За 20 лет вы даже не изменились", "Поздравляю с юбилеем", — написали они.
Премьера телесериала "Бригада" состоялась в сентябре 2002 года. В центре событий оказывается четверо друзей, которые становятся криминальными авторитетами во главе с Александром Беловым (он же Саша Белый) в исполнении Безрукова.