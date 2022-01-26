Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/boy-1769596717.html
"Украина не выдержит двух часов морского боя с Россией"
В США выяснили, сколько Украина продержится в морском бою с Россией - РИА Новости, 26.01.2022
"Украина не выдержит двух часов морского боя с Россией"
Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление России только при соблюдении трех условий. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для журнала... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:32
2022-01-26T13:32
безопасность
вмф рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169807_0:219:3250:2047_1920x0_80_0_0_a2bad746b066ddfaf68b01ed7fecb66a.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление России только при соблюдении трех условий. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.Автор материала считает, что украинская десантная флотилия "слишком мала" для противодействия значительно более сильному противнику в лице российского Военно-морского флота. По его словам, ВМС Украины необходимо выдержать сильные бомбардировки, не капитулировать, а также суметь организовать контратаку для того, чтобы обойти атакующих с фланга.Однако, принимая во внимание значительное преимущество России на море и в воздухе, велика вероятность, что весь украинский флот "пойдет ко дну через один-два часа после начала операции", заключил обозреватель.Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО рядом с российскими границами.
https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169807_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_fd01534f06ff4bc0ed28556e5b60a6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вмф рф, украина, россия
13:32 26.01.2022
 
В США выяснили, сколько Украина продержится в морском бою с Россией

Forbes: ВМС Украины выдержат не больше двух часов в морском бою с Россией

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота ВМФ России
Корабли Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Корабли Черноморского флота ВМФ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление России только при соблюдении трех условий. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
Автор материала считает, что украинская десантная флотилия "слишком мала" для противодействия значительно более сильному противнику в лице российского Военно-морского флота. По его словам, ВМС Украины необходимо выдержать сильные бомбардировки, не капитулировать, а также суметь организовать контратаку для того, чтобы обойти атакующих с фланга.
Однако, принимая во внимание значительное преимущество России на море и в воздухе, велика вероятность, что весь украинский флот "пойдет ко дну через один-два часа после начала операции", заключил обозреватель.
Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО рядом с российскими границами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 18:17
В США посоветовали Байдену принять сторону России в "войне" с Украиной
 
БезопасностьВМФ РФУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым