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"Украина не выдержит двух часов морского боя с Россией"

В США выяснили, сколько Украина продержится в морском бою с Россией - РИА Новости, 26.01.2022

"Украина не выдержит двух часов морского боя с Россией"

Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление России только при соблюдении трех условий. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для журнала... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:32

2022-01-26T13:32

2022-01-26T13:32

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление России только при соблюдении трех условий. Об этом пишет журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.Автор материала считает, что украинская десантная флотилия "слишком мала" для противодействия значительно более сильному противнику в лице российского Военно-морского флота. По его словам, ВМС Украины необходимо выдержать сильные бомбардировки, не капитулировать, а также суметь организовать контратаку для того, чтобы обойти атакующих с фланга.Однако, принимая во внимание значительное преимущество России на море и в воздухе, велика вероятность, что весь украинский флот "пойдет ко дну через один-два часа после начала операции", заключил обозреватель.Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО рядом с российскими границами.

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безопасность, вмф рф, украина, россия