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Стюардессы признались, что их заставляют худеть, чтобы не потерять работу

Стюардессы признались, что их заставляют худеть, чтобы не потерять работу - РИА Новости, 26.01.2022

Стюардессы признались, что их заставляют худеть, чтобы не потерять работу

Бывшие бортпроводники крупной зарубежной авиакомпании назвали правила, которым обязаны были следовать, пишет The Sun. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:31

2022-01-26T01:31

2022-01-26T01:31

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывшие бортпроводники крупной зарубежной авиакомпании назвали правила, которым обязаны были следовать, пишет The Sun.По словам Карлы Бэйсон, проработавшей стюардессой девять лет, будущие матери, уходя в декрет, должны сбросить вес, прежде чем вернуться на работу."У авиакомпании есть жесткие требования к внешности сотрудников, бортпроводники обязаны выглядеть соответствующе", — пояснила она.Карла добавила, что она не раз замечала, как ее коллеги получали предупреждения, если набирали вес. "Им давали две недели, чтобы похудеть. А еще их регулярно взвешивали", — рассказала девушка."К нам могли подойти в аэропорту и сказать: "Эй, детка, тебе нужно вернуться в форму", — добавила другая бортпроводница, Майя Дукарик.Также есть строгие требования к образу: аккуратная прическа, красный или прозрачный лак для ногтей, отсутствие татуировок."И ыы никогда не увидите у них "старых" стюардесс. Только молодых и симпатичных", — сказала бывшая сотрудница авиакомпании Дуйгу Караман.

https://ria.ru/20220125/stambul-1769416174.html

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новости - туризм, emirates, пассажиры, туризм, внешность