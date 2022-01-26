В Болгарии отказались отправлять военных на Украину
Глава Минобороны Болгарии Янев: ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину
© AP Photo / Mediafax/Andreea AlexandruВоенные учения США, Румынии и Болгарии
© AP Photo / Mediafax/Andreea Alexandru
Военные учения США, Румынии и Болгарии
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без одобрения парламента, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии. После заседания премьер-министр Кирил Петков, глава минобороны Стефан Янев, министр иностранных дел Теодора Генчовска и главы спецслужб прибыли в Народное собрание (парламент), чтобы ответить на вопросы депутатов.
27 ноября 2021, 09:25"Напугали собаку колбаской": болгары высмеяли угрозы Украины в адрес России
"Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - заявил министр обороны на слушаниях.
Он также сообщил об отсутствии планов по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны. Однако он подтвердил, что в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев, отмечает БНР.
Дальнейшие слушания по поводу напряженности между НАТО и Россией ввиду секретной информации продолжатся на закрытом заседании .
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.