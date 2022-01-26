Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/bolgariya-1769678306.html
В Болгарии отказались отправлять военных на Украину
В Болгарии отказались отправлять военных на Украину - РИА Новости, 26.01.2022
В Болгарии отказались отправлять военных на Украину
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:24
2022-01-26T19:24
в мире
киев
болгария
софия (город)
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108776/51/1087765129_0:61:2000:1186_1920x0_80_0_0_274051735cd1360ae4a768b52adf07ad.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без одобрения парламента, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии. После заседания премьер-министр Кирил Петков, глава минобороны Стефан Янев, министр иностранных дел Теодора Генчовска и главы спецслужб прибыли в Народное собрание (парламент), чтобы ответить на вопросы депутатов."Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - заявил министр обороны на слушаниях.Он также сообщил об отсутствии планов по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны. Однако он подтвердил, что в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев, отмечает БНР.Дальнейшие слушания по поводу напряженности между НАТО и Россией ввиду секретной информации продолжатся на закрытом заседании .Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769519058.html
киев
болгария
софия (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108776/51/1087765129_170:0:1831:1246_1920x0_80_0_0_994f8bca1d9f41b30f08ff0b06469ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, болгария, софия (город), нато, россия
19:24 26.01.2022
 
В Болгарии отказались отправлять военных на Украину

Глава Минобороны Болгарии Янев: ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину

© AP Photo / Mediafax/Andreea AlexandruВоенные учения США, Румынии и Болгарии
Военные учения США, Румынии и Болгарии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Mediafax/Andreea Alexandru
Военные учения США, Румынии и Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без одобрения парламента, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии. После заседания премьер-министр Кирил Петков, глава минобороны Стефан Янев, министр иностранных дел Теодора Генчовска и главы спецслужб прибыли в Народное собрание (парламент), чтобы ответить на вопросы депутатов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября 2021, 09:25
"Напугали собаку колбаской": болгары высмеяли угрозы Украины в адрес России
"Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - заявил министр обороны на слушаниях.
Он также сообщил об отсутствии планов по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны. Однако он подтвердил, что в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев, отмечает БНР.
Дальнейшие слушания по поводу напряженности между НАТО и Россией ввиду секретной информации продолжатся на закрытом заседании .
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 21:36
МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за заявления президента Милановича
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевБолгарияСофия (город)НАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым