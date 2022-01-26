https://ria.ru/20220126/bolgariya-1769678306.html

В Болгарии отказались отправлять военных на Украину

В Болгарии отказались отправлять военных на Украину - РИА Новости, 26.01.2022

В Болгарии отказались отправлять военных на Украину

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:24

2022-01-26T19:24

2022-01-26T19:24

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без одобрения парламента, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии. После заседания премьер-министр Кирил Петков, глава минобороны Стефан Янев, министр иностранных дел Теодора Генчовска и главы спецслужб прибыли в Народное собрание (парламент), чтобы ответить на вопросы депутатов."Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - заявил министр обороны на слушаниях.Он также сообщил об отсутствии планов по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны. Однако он подтвердил, что в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев, отмечает БНР.Дальнейшие слушания по поводу напряженности между НАТО и Россией ввиду секретной информации продолжатся на закрытом заседании .Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769519058.html

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в мире, киев, болгария, софия (город), нато, россия