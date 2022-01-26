Болгария нашла замену американским военным, сообщили СМИ
BNR: Болгария не хочет присутствия американских военных в стране, готова принять французов
Варна, Болгария
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Болгария не хочет присутствия американских сил на своей территории, готова принять французских военных, передает радиостанция BNR со ссылкой на осведомленный дипломатический источник, при этом министр обороны Стефан Янев не подтвердил эту информацию.
"Болгария не хочет присутствия сил США на своей территории, но готова принять французских солдат", - говорится в сообщении радиостанции.
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Как сообщает радиостанция, глава минобороны Болгарии не подтвердил эту информацию. "Если такие переговоры велись, то на военно-техническом уровне. На политическом уровне такое не обсуждалось", - приводит слова Янева BNR.
При этом председатель Софийского форума безопасности Йордан Божилов заявил, что эта "ложная информация", направленная на раскол НАТО и ЕС.
Во вторник президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что власти страны в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.